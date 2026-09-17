Investigan la muerte de dos mujeres encontradas en un apartamento en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el lugar sobre la 1 de la tarde, tras recibir un reporte por parte de un hombre.

El caso ocurrió este 16 de septiembre en la localidad de Bosa, exactamente en el conjunto Parques de Bogotá-Alcaparro, ubicado en la calle 80 Bis con carrera 24, barrio San Bernardino XXII.

Las autoridades investigan el hallazgo de dos mujeres sin vida al interior de un apartamento ubicado en un conjunto residencial en Bogotá.

Al ingresar a la escena, los uniformados se encontraron con que los dos cuerpos estaban en sitios diferentes: el cuerpo de una de las mujeres, de 66 años, estaba en el pasillo-afuera de una de las habitaciones- mientras que la otra, de 39 años, yacía sobre una cama.

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Si bien las autoridades tomaron los testimonios de los vecinos como parte de la investigación, por el momento no establecen una hipótesis sobre lo ocurrido, debido a que, al momento del hallazgo, los cuerpos no presentaban signos de violencia.

Se investiga si ambas mujeres eran madre e hija y si ingirieron alguna sustancia que pudo haber desencadenado sus muertes. Sin embargo, estos detalles deberán ser establecidos por Medicina Legal tras los análisis correspondientes.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que buscan esclarecer lo ocurrido y determinar si hubo participación de terceros en estas muertes, que causaron conmoción en los habitantes del sector de San Bernardino XXII.

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