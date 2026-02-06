Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, fue hospitalizado de urgencia y permanece en delicado estado: esto se sabe

Hay preocupación entre los fanáticos del cantante vallenato Diomedes Díaz por el delicado estado de salud de uno de sus hijos, quien fue ingresado a una clínica de Valledupar tras presentar complicaciones en su organismo.

Se trata de Diomedes Dionisio Díaz Aroca, de 45 años, quien fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en la Clínica Simón Bolívar debido a una descompensación, lo que obligó a suspender varios compromisos que tenía programados como cantante, según El Heraldo.

Se dice que el hijo del Cacique de La Junta ya venía presentando algunos problemas de salud desde el fin de semana, pero que en las últimas horas su estado se complicó más debido a una posible cirrosis hepática, aunque esta información no ha sido confirmada por el personal médico.