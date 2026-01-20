“Volví a la vida”: Jorge Barón confesó el duro proceso de salud que lo marcó para siempre

Jorge Eliécer Varón Ortiz, conocido como Jorge Barón, es considerado como uno de los personajes públicos más queridos de Colombia por su influencia en la música y por ser quien, con la patadita de la buena suerte, les ha dado la oportunidad a infinidad de artistas de mostrar su talento en conciertos.

El Show de las Estrellas ha sido desde el 24 de mayo de 1969, la pantalla de numerosos cantantes jóvenes que iniciaron su carrera musical, como Shakira, Darío Gómez, Juan Gabriel, Kraken, Maluma, Patricia Teherán, Los Inquietos, Karol G, Los Gigantes, Diomedes Díaz, el Binomio de Oro, Willie Colón, el Grupo Niche, entre otros.

Entérese: Se acabó el amor: confirman que Karol G y Feid terminaron su relación después de tres años juntos

Sin embargo, poco es lo que se conoce de la vida íntima de Jorge Barón, de 77 años, quien ha atravesado momentos difíciles y se ha mantenido un poco alejado de los escenarios. En una entrevista con Hola Gente Colombia, Barón confesó que le tiene miedo a la muerte, o tal vez a la manera de encontrarla. Esta reflexión surgió tras atravesar un percance de salud.

“Tenía un médico muy querido. Era de los que lo llamaban a uno todos los días: ‘¿Cómo amaneció, Jorge?’ Un médico tan espectacular. Entonces le conté al doctor: ‘Imagínese que estaba en Estados Unidos y me sentí mal, por lo que me llevaron de urgencia a la clínica y me dijeron que tenía un problema en el hígado’”, explicó Barón, quien tiene un récord Guinness por ser el presentador con más tiempo al frente de un programa de televisión.

Le puede interesar: Así avanza el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Cuando fue trasladado a la Clínica Marly, en Bogotá, resultó que Barón era alérgico a la anestesia, una noticia que lo preocupó aún más. “Yo sentí que iba por ese túnel del que dicen, pero es verdad. Iba por el túnel y, a los lados, mortajas que bajaban; al fondo estaba la Virgen y la Virgen no me permitía seguir, sino que me detenía y me devolvía a la vida, diciéndome que tenía una misión por cumplir en el mundo”.