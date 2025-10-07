Revelan el último video de Martín Elías, grabado 15 minutos antes de su fatal accidente en 2017

Han pasado ocho años desde aquel 14 de abril de 2017, pero la memoria de Martín Elías sigue viva en el corazón del vallenato. En las últimas horas, el portal Televallenato publicó un video inédito del artista, captado apenas quince minutos antes del accidente que le arrebató la vida en la carretera entre Lorica y San Onofre. Las imágenes, breves pero conmovedoras, lo muestran compartiendo con sus seguidores, sonriendo y agradeciendo el cariño del público tras su último concierto en Coveñas, Sucre.

En el video, grabado por un fan que lo detuvo antes de subir a su camioneta, se ve al hijo de Diomedes Díaz saludando con la amabilidad y energía que siempre lo caracterizaron. “El artista, con su inigualable sonrisa, accede sin imaginar que sería su última foto, sus últimas palabras y su último adiós”, escribió el medio vallenato al compartir las imágenes.