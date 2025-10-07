x

Revelan el último video de Martín Elías, grabado 15 minutos antes de su fatal accidente en 2017

El clip fue registrado por un fan a la salida de su concierto en Coveñas, Sucre, y muestra al cantante sonriente, sin imaginar que minutos después perdería la vida. Así fue el último instante de su vida.

  • El video, grabado minutos antes del accidente que le costó la vida a Martín Elías, lo muestra sonriente y cercano con sus seguidores tras su último concierto en Coveñas, Sucre. FOTO: Colprensa
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

Han pasado ocho años desde aquel 14 de abril de 2017, pero la memoria de Martín Elías sigue viva en el corazón del vallenato. En las últimas horas, el portal Televallenato publicó un video inédito del artista, captado apenas quince minutos antes del accidente que le arrebató la vida en la carretera entre Lorica y San Onofre. Las imágenes, breves pero conmovedoras, lo muestran compartiendo con sus seguidores, sonriendo y agradeciendo el cariño del público tras su último concierto en Coveñas, Sucre.

En el video, grabado por un fan que lo detuvo antes de subir a su camioneta, se ve al hijo de Diomedes Díaz saludando con la amabilidad y energía que siempre lo caracterizaron. “El artista, con su inigualable sonrisa, accede sin imaginar que sería su última foto, sus últimas palabras y su último adiós”, escribió el medio vallenato al compartir las imágenes.

El trágico accidente ocurrió en la Transversal del Caribe, a la altura del corregimiento de Aguas Negras (Sucre). Según los informes oficiales, la camioneta en la que viajaba el cantante se desplazaba a más de 150 km/h cuando el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcándose varias veces. Martín Elías fue trasladado con graves heridas a un hospital de Sincelejo, donde falleció horas después a los 26 años.

El accidente en el que murió Martín Elías ocurrió en la Transversal del Caribe, cuando la camioneta en la que viajaba perdió el control y se volcó. FOTO: Colprensa
El accidente en el que murió Martín Elías ocurrió en la Transversal del Caribe, cuando la camioneta en la que viajaba perdió el control y se volcó. FOTO: Colprensa

Nacido en Valledupar en 1990, Martín Elías Díaz Acosta fue una de las voces más queridas y prometedoras del vallenato contemporáneo. Inspirado por su padre, el legendario Diomedes Díaz, comenzó a cantar desde los seis años y, con apenas 15 años de carrera, logró consolidarse como figura de la “nueva ola” del género. Álbumes como El terremoto musical, Imparables y Sin límites dejaron temas que aún suenan en cada parranda.

Hoy, su legado continúa vivo no solo en sus canciones, sino también en su hijo mayor, Martín Elías Jr., quien ha decidido seguir sus pasos musicales y mantener encendida la herencia del clan Díaz.

