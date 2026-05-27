Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Sean Paul es el primer artista confirmado del Festival Cordillera 2026

El cantante jamaiquino, considerado como uno de los mayores exponentes del dancehall a nivel mundial, es uno de los artistas que subirá al escenario en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá, en septiembre.

  • La última vez que Sean Paul se presentó en Colombia fue en abril de 2026 cuando participó en el concierto de Ryan Castro en Medellín. FOTO: AFP.
    La última vez que Sean Paul se presentó en Colombia fue en abril de 2026 cuando participó en el concierto de Ryan Castro en Medellín. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 49 minutos
bookmark

Por medio de sus redes sociales, la organización del festival anunció el nombre del primer cantante que hará parte del evento musical. El Festival Cordillera 2026 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

Lea: ¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

“Mucho antes de que los ritmos del Caribe dominaran el mundo, ya había una voz llevando el dancehall por toda Latinoamérica”, fue el mensaje que publicaron en Instagram, el cual estaba acompañado de un video con una retrospectiva de la carrera de Sean Paul.

Con este anuncio, el cantante jamaiquino se convierte en el primer nombre confirmado de la próxima edición del Cordillera.

El verdadero nombre de Sean Paul es Sean Paul Ryan Francis Henriques. Nacido en Kingston, capital de Jamaica, inició su carrera musical en la década de los noventa y actualmente es considerado como uno de los mayores exponentes del dance hall: alcanzó la fama internacional en el 2000 con el éxito Dutty Rock y entre sus canciones más conocidas están Give It Up To Me, Temperature y Get Busy.

Durante su trayectoria, el artista ha colaborado con cantantes de talla mundial como Beyoncé, David Guetta y Dua Lipa, al igual que con colombianos. Uno de sus más recientes trabajos es Ba Ba Bad Remix junto a Ryan Castro, quien invitó a Sean Paul a subirse al escenario en el concierto que dio el 25 de abril de 2026 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

¿Cómo será el Festival Cordillera 2026?

Desde su primera edición, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los eventos musicales más relevantes de Colombia y la región.

Su propuesta gira en torno a la música en español y los sonidos latinoamericanos, con géneros que van del rock y el pop a la salsa y la música alternativa. En ediciones anteriores han actuado figuras como Juanes, Juan Luis Guerra, Residente y Fonseca.

Cuando a principios de mayo se anunció el inicio de venta de boletería de la cuarta edición, los seguidores comenzaron a compartir en redes sociales cuáles artistas quisieran ver en el escenario durante ese fin de semana de septiembre.

Abel Pintos, Carla Morrison, Cabas y Jorge Veloza fueron algunos de los nombres mencionados.

Las entradas para el Cordillera están disponibles en Ticketmaster. Los precios van desde 659.000 hasta 1.709.000 pesos con servicio incluido, y aún hay boletas disponibles para el festival que celebra la música latinoamericana y caribeña.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos