Guerra en El Ajizal: cinco muertos en diez días por disputa entre bandas en zona rural de Itagüí

Asesinaron a disparos a un hombre en un taller de motos en el Callejón de Julio, de la vereda El Ajizal de Itagüí, en la tarde del martes 26 de mayo. Después del asesinato, el victimario salió corriendo y fue perseguido por el dueño del taller. Viendo esto, el criminal siguió disparando y logró huir.
Es el quinto crimen en solo diez días en el corredor de las veredas El Ajizal, Los Gómez y El Porvenir, consecuencia de una guerra entre la banda El Ajizal y un grupo que trabajaba para esa organización criminal, conformado por ciudadanos venezolanos, pero que hace tres meses decidió independizarse. La disputa tiene su origen en la búsqueda del control del microtráfico y las extorsiones.
Entre las víctimas de los días previos están Cristian Camilo Úsuga Higuita, un joven conocido como La Chinga, y Norelkis del Carmen Cepeda Blanco, una mujer venezolana de 26 años y madre de tres niños que fue asesinada en la puerta de su casa en El Porvenir.
Cada crimen provoca una retaliación, y la lista sigue creciendo. La octava víctima cayó en el Callejón de Julio, donde también resultó herida otra persona. Para dimensionar la gravedad del caso, en Itagüí fueron asesinadas 11 personas en 2025. En 2024 la cantidad no superó los 15 y para 2023 apenas ocurrieron 13 hechos. Este año, ya se cuentan 10 homicidios en el municipios. Estas cifras serán superadas próximamente, a menos que haya una intervención drástica en este sector.
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Aunque la violencia se intensificó en los últimos días, las autoridades establecen que la confrontación comenzó en febrero, cuando el grupo disidente buscó separarse de la banda El Ajizal. En marzo, esta ruptura se habría dejado clara con el asesinato de Samir Isaac Yepes Figueroa, joven de 15 años, quien desapareció el 18 de marzo y al día siguiente fue encontrado enterrado y envuelto en un costal de un cafetal ubicado en el sector El Beneficio.
Según relatos de habitantes del sector dados a Noticias RCN, el mando principal de la banda El Ajizal no tenía conocimiento de este crimen, por lo que habría sido en manos del grupo rebelde: “se dieron cuenta de que fueron los venezolanos los que cometieron ese hecho atroz sin pedir permiso”, afirmó un habitante del sector a dicho medio.