¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

Solo Páramo Presenta, una de las grandes productoras de conciertos en el país, confirmó que en 2025 presentó a más de 200 artistas en todo el país. Números que corroboran que Colombia sigue siendo un país atractivo para los espectáculos musicales masivos.

Para este 2026 ya el primer semestre da muestras de grandes nombres que visitarán de nuevo nuestro país, artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Ricardo Arjona, Sabrina Carpenter, Doechii, Mon Laferte, Ed Sheeran o Rosalía y nombres locales que quieren afianzarse con su público como Blessd, Ryan Castro, Sebastián Yatra y Galy Galiano que se despedirá de los escenarios.

Los géneros son tan variados como lo son los gustos de los colombianos: salsa, reguetón, pop latino, trap, rock, regional mexicano y una buena dosis de metal.

Puede leer: BTS regresa con nuevo álbum el 20 de marzo y anuncia gira mundial tras el servicio militar

Y aunque la mayoría de conciertos se concentran en Bogotá, faltan todavía muchos anuncios que seguro llenarán la agenda del año en Medellín.

Particularmente hay dos meses, junio y agosto, que no tienen muchos anuncios de conciertos concretos. El primero se explica por ser el mes del inicio de la Copa del Mundo de la Fifa y en que la atención se centrará en esta gran fiesta futbolera. Y el segundo quizá es muy temprano para hacer los anuncios para, la Feria de las Flores, por ejemplo, fiesta propicia para grandes espectáculos en la ciudad.

Por ahora, estos son los conciertos confirmados, que tienen ya boletas a la venta en las diferentes páginas oficiales tanto en Bogotá como en Medellín. También incluimos Cali.