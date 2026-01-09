x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

¡Prepare su bolsillo! Calendario de conciertos en Colombia en 2026

En un en el que el Mundial de Fútbol acapara toda la atención de aficionados, los conciertos quieren ser parte de la fiesta y este año ya hay grandes estrellas que anunciaron sus shows en Colombia. Este es un completo calendario para que se programe.

  • Bad Bunny, Ed Sheera y Rosalía, grandes nombres que se presentarán en el país este 2026. FOTOS Cortesía y Getty
    Bad Bunny, Ed Sheera y Rosalía, grandes nombres que se presentarán en el país este 2026. FOTOS Cortesía y Getty
  • Todo listo para el show de Bad Bunny en Colombia. FOTO Colprensa
    Todo listo para el show de Bad Bunny en Colombia. FOTO Colprensa
  • Miguel Bosé no viene a Medellín desde 2017. El año pasado estuvo en Bogotá, en el Festival Coordillera. FOTO Colprensa
    Miguel Bosé no viene a Medellín desde 2017. El año pasado estuvo en Bogotá, en el Festival Coordillera. FOTO Colprensa
  • Ryan Castro se presentará por primera vez en el Atanasio Girardot. FOTO Cortesía
    Ryan Castro se presentará por primera vez en el Atanasio Girardot. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 6 horas
bookmark

Solo Páramo Presenta, una de las grandes productoras de conciertos en el país, confirmó que en 2025 presentó a más de 200 artistas en todo el país. Números que corroboran que Colombia sigue siendo un país atractivo para los espectáculos musicales masivos.

Para este 2026 ya el primer semestre da muestras de grandes nombres que visitarán de nuevo nuestro país, artistas como Bad Bunny, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Ricardo Arjona, Sabrina Carpenter, Doechii, Mon Laferte, Ed Sheeran o Rosalía y nombres locales que quieren afianzarse con su público como Blessd, Ryan Castro, Sebastián Yatra y Galy Galiano que se despedirá de los escenarios.

Los géneros son tan variados como lo son los gustos de los colombianos: salsa, reguetón, pop latino, trap, rock, regional mexicano y una buena dosis de metal.

Puede leer: BTS regresa con nuevo álbum el 20 de marzo y anuncia gira mundial tras el servicio militar

Y aunque la mayoría de conciertos se concentran en Bogotá, faltan todavía muchos anuncios que seguro llenarán la agenda del año en Medellín.

Particularmente hay dos meses, junio y agosto, que no tienen muchos anuncios de conciertos concretos. El primero se explica por ser el mes del inicio de la Copa del Mundo de la Fifa y en que la atención se centrará en esta gran fiesta futbolera. Y el segundo quizá es muy temprano para hacer los anuncios para, la Feria de las Flores, por ejemplo, fiesta propicia para grandes espectáculos en la ciudad.

Por ahora, estos son los conciertos confirmados, que tienen ya boletas a la venta en las diferentes páginas oficiales tanto en Bogotá como en Medellín. También incluimos Cali.

Enero, Bad Bunny enciende el año en Medellín

Todo listo para el show de Bad Bunny en Colombia. FOTO Colprensa
Todo listo para el show de Bad Bunny en Colombia. FOTO Colprensa

El año de conciertos en el país comienza en los últimos días de enero, pero llega con la gira más esperada y que seguro dará de qué hablar todo el año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour de Bad Bunny, el 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot. Y además:
20 de enero: Avenged Sevenfold, Bogotá - Movistar Arena

Febrero, Alejandro Sanz agotó boletería

10 de febrero: My Chemical Romance, Bogotá - Vive Claro (estaba programado para enero pero fue aplazado)
13 y 14 de febrero: Alejandro Sanz, Bogotá - Movistar arena
13 al 22 de febrero: Festival Ondas, Bogotá - Parque Simón Bolívar. Con artistas como Ivy Queen, The Cardigans, Justin Quiles, Jerry Rivera, Arde Bogotá, Ovy on the Drums y más.
18 de febrero: Kali Uchis, The The Sincerely Tour, Bogotá - Movistar Arena.
20 y 21 de febrero: Core Medellín by Tomorrowland- Parque Norte. Con Emilija, Alycia Bezgo, Artbat y Benwal, entre otros.

Marzo, el regreso de Miguel Bosé

Miguel Bosé no viene a Medellín desde 2017. El año pasado estuvo en Bogotá, en el Festival Coordillera. FOTO Colprensa
Miguel Bosé no viene a Medellín desde 2017. El año pasado estuvo en Bogotá, en el Festival Coordillera. FOTO Colprensa

11 de marzo: Miguel Bose, Bogotá - Movistar Arena.
14 de marzo: Miguel Bosé, Medellín - La Macarena.
20 al 22 de marzo: Estéreo Picnic, Bogotá - Parque Simón Bolivar: The Killers; Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Lorde, Peso Pluma, Young Miko y Doechii, entre otros.
20 de marzo: Noche Salsera con Víctor Manuelle, Maelo ruiz, Tony vega, Charlie Aponte, Grupo Gale, Yan collazo en Medellín - La Macarena.
28 de marzo: Blessd, El mejor hombre del mundo tour , Medellín - Atanasio Girardot

Abril, Ryan Castro en la casa y el mes más movido del año

Ryan Castro se presentará por primera vez en el Atanasio Girardot. FOTO Cortesía
Ryan Castro se presentará por primera vez en el Atanasio Girardot. FOTO Cortesía

10 de abril: Crudo Means Raw, Bogotá - Movistar Arena.
10 de abril: No te va gustar, Medellín - Teatro Universidad de Medellín.
11 de abril: No te va gustar, Bogotá - Movistar Arena.
18 de abril: Grupo Firme, Medellín - Atanasio Girardot.
19 de abril: Grupo Frontera, Medellín - Diamante de Béisbol.
19 de abril: Milo J, Bogotá - Movistar Arena.
22 de abril: Laura Pausini, Bogotá - Movistar Arena.
25 de abril: Ryan Castro, Medellín - Atanasio Girardot.
25 de abril: Sebastián Yatra, Bogotá - Movistar Arena.
26 de abril: Sebastián Yatra, Medellín - La Macarena.
27 de abril: Megadeth, Bogotá - Movistar Arena.
30 de abril: Galy Galiano, Bogotá - Movistar Arena.

Mayo, Ed Sheeran y su único show en Colombia

2 de mayo: La Solar, Medellín - Complejo deportivo Atanasio Girardot.
2 de mayo: Korn, Bogotá - Coliseo MedPlus
7 de mayo: Mon Laferte, Bogotá - Movistar Arena
9 de mayo: Mon Laferte, Medellín - La Macarena
15 de mayo: Natalia Lafourcade, Bogotá - Movistar Arena
16 de mayo: Ed Sheeran, Bogotá - Vive Claro
21 de mayo: Cris Mj, Bogotá - Movistar Arena
21 de mayo: Kany García, Bogotá - Movistar Arena
23 de mayo: Kany García, Medellín - Diamante de Béisbol.
24 de mayo: Kany García, Cali - Arena Cañaveralejo.
22 y 23 de mayo: Baum Festival 11, Bogotá - Corferias
28, 29 y 30 de mayo: Soda Stéreo Ecos, Bogotá - Movistar Arena.

Junio, ¿todos se van para el mundial?

Particularmente en el mes de junio aún no hay fechas confirmadas en Colombia según se consultó en las plataformas de venta de boletería como Tu Boleta, Ticketmaster, La tiquetera y más. El Mundial de fútbol de la Fifa comienza justo en 11 de junio, ¿será que hasta los artistas tomarán vacaciones para ver el mundial?

Julio y agosto, Rosalía y Arjona andan agotando fechas

16 y 18 de julio: Rosalía, Bogotá Movistar Arena
30, 31 de julio y 2 de agosto: Ricardo Arjona, Bogotá - Movistar Arena.

Septiembre, solo un artista confirmado

24 de septiembre: 5 Seconds Of Summer - Bogotá, Movistar Arena.

Octubre, Iron maiden y el sueño de los rockeros

11 de octubre: Iron Maiden, Bogotá - Vive Claro.
31 de octubre y 1 de noviembre: Ritvales Medellín - Parque Norte.

Noviembre y diciembre, otro italiano que vuelve

21 de noviembre: Eros Ramazzoti, Bogotá - Movistar Arena.
4 de diciembre: Mar+in Garrix, Bogotá - Movistar Arena.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida