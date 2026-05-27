Así funciona el “ChatGPT de la genética” que podría acelerar la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades

El estudio, publicado en una de las revistas de Cell Press, presenta un modelo de inteligencia artificial llamado GSFM, creado para entender cómo los genes se agrupan y trabajan juntos en distintos procesos del cuerpo humano.
La tecnología está inspirada en herramientas como ChatGPT, que aprenden el significado de las palabras según el contexto en el que aparecen. De forma parecida, este sistema aprende cómo cambia el comportamiento de los genes dependiendo del tipo de célula y de la situación biológica en la que se encuentren.
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“Los genes rara vez actúan solos. En cambio, participan en múltiples procesos biológicos, formando diferentes agrupaciones moleculares según dónde y cuándo estén activos en la célula. Un solo gen puede desempeñar diferentes funciones en distintos contextos, al igual que una palabra puede tener diferentes significados en distintas oraciones”, detalla en un comunicado el autor principal, Avi Ma’ayan, doctor en Ciencias Farmacológicas, profesor y director del Centro de Bioinformática de Mount Sinai en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai.
“Así como los modelos de lenguaje modernos aprenden el significado de las palabras a partir del contexto, nos preguntamos si la IA podría aprender el ‘significado’ de los genes de la misma manera. Nuestro GSFM fue diseñado precisamente para eso”.
El modelo ofrece una nueva manera de entender cómo se organizan y funcionan los genes dentro de las células humanas. Según los investigadores, este avance podría ayudar en el futuro a crear mejores diagnósticos, encontrar señales tempranas de enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos.