Macondo y el carnaval serán el centro de la residencia de conciertos de Shakira en Madrid

Este viernes 18 de septiembre empieza por fin la esperada serie de conciertos de Shakira en Madrid, como parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’. Sin duda una de las paradas más especiales de la gira, pues Shakira tendrá un estadio hecho con su nombre y a su manera, para brindar a sus fanáticos una experiencia única e irrepetible que celebra la cultura latina.

La residencia de la barranquillera en la capital española tendrá 12 fechas durante cuatro fines de semana consecutivos, así: 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

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Además de la música, la experiencia, llamada Es Latina, incluye ocho pabellones temáticos: Macondo Park, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza; La Biblioteca de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, que incluye conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista; El Taller, que reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas. El Mercado, que pondrá la gastronomía latinoamericana en el centro de la experiencia, con una curaduría del chef Rafa Zafra; El Museo de Shakira con materiales inéditos curados y seleccionados por la artista; El Club Loba, que será el punto de encuentro de su comunidad global; Macondito, que ampliará el universo para las familias y los más pequeños; y Macondo Plaza, el corazón de la ciudad efímera, que cada noche, tras el concierto, alargará la celebración con un carnaval que apunta directo a las raíces de Barranquilla.

Este fin de semana despegó la delegación barranquillera con 130 integrantes, con algunos de los grandes protagonistas del Carnaval de Barranquilla y sus grupos de danza: Nativos, Marimonda, Garabato, Son Calimba, Congo, Cumbiamba, Fuerza Negra, que llegan a Madrid para dar vida a la celebración y hacer que los fanáticos españoles se sientan tan barranquilleros como Shakira.

“Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, dijo Shakira, para explicar las razones que la llevaron a construir una experiencia de esta magnitud para su residencia.

La barranquillera también quiere hacer de su residencia una plataforma cultural, por eso ha convocado al semillero de la escena que viene, los talentos jóvenes que están construyendo, desde España y desde América Latina, la música de la próxima década. Así, en La Sala por Occident habrá dos escenarios donde actuarán los artistas invitados, entre los que se cuentan: Amaia, Aria Vega, Gale, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Louta, Maro, Nathy Peluso, SANTOS BRAVOS, Yerai Cortés, Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi.

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Shakira celebra el inicio de esta histórica residencia con nueva música. Un día antes del primer concierto, lanzará una nueva colaboración con Maluma, titulada Agua. Es la cuarta canción que Shakira y Maluma graban juntos, una cifra que los convierte en una de las duplas más productivas del pop latino reciente. Su historia en común comenzó en 2017 con Chantaje y Trap, dos temas incluidos en El Dorado, el álbum de Shakira de ese año.