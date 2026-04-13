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Shakira casi pero no: el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026

Tras varios meses de deliberaciones y hasta votaciones de fanáticos se han elegido a 8 interpretes, además de 5 artistas que han sido influencia, 4 por su excelencia musical y un premio especial.

  • Shakira, Oasis y Phil Collins estaban entre los nominados. FOTOS El Colombiano, Cortesía y AFP
    Shakira, Oasis y Phil Collins estaban entre los nominados. FOTOS El Colombiano, Cortesía y AFP
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Este lunes 13 de abril, la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026, destacando a un grupo excepcional de artistas cuyo impacto ha dejado una huella imborrable en la música y la cultura.

Entre los nominados se encontraba Shakira con 16 artistas más que podían ingresar a este selecto grupo de artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad.

Puede leer: Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock, junto a leyendas como Iron Maiden, Oasis y Joy Division

Tras recibir las votaciones del público (en las que Shakira ocupó el quinto lugar) y de los 1.200 miembros votantes, entre historiadores, miembros de la industria musical y artistas –incluidos todos los miembros vivos del Salón de la Fama del Rock–, se eligieron a ocho artistas, además de 5 más que han sido influencia (vivos o muertos) y también 4 galardones a la excelencia musical.

Lastimosamente para Colombia, Shakira no alcanzó a ingresar a este selecto grupo.

Estos fueron los ocho interpretes elegidos, “artistas cuya música, originalidad, impacto e influencia han cambiado el rumbo del rock and roll”:

Phil Collins
Billy Idol
Iron Maiden
Joy Division/New Order
Oasis
Sade
Luther Vandross (el único fallecido de esta lista)
Wu-Tang Clan

“La inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll es el máximo honor de la música. Esperamos celebrar a estos extraordinarios artistas en la ceremonia de este año; será una noche inolvidable”, dijo John Sykes, Presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Para ser elegible para la inducción, un artista o banda debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de la nominación. Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez, mientras que Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis y Sade ya habían sido nominados anteriormente.

El campo del Premio a la Influencia Temprana, reconoce a los artistas cuya música y estilo interpretativo “han influido, inspirado y contribuido directamente a la evolución del rock and roll y la música, impactando la cultura” y aquí hay una buena noticia para la música latina con la inclusión de Celia Cruz, y los también ya fallecidos Fela Kuti y el guitarrista Gram Parsons y de este segmento, aún vivas, Queen Latifah y MC Lyte.

De Celia Cruz destacaron ser pionera de la música latina en el siglo XX, gracias a sus contribuciones al estilo afrocubano de la guaracha, así como con la creación y popularización de la salsa. “A través de su potente voz y vibrante imagen, Cruz fue la voz del amor y la libertad tras la Revolución Cubana y durante el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Cruz vendió más de treinta millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las artistas latinas más exitosas hasta la fecha”, escribieron.

Puede leer: Murió Afrika Bambaataa, figura fundamental de la cultura Hip Hop

En cuanto a los galardones a la Excelencia musical estos se repartieron a los artistas, músicos, compositores y productores cuya originalidad e influencia han tenido un impacto significativo en la música y aquí hay varios fallecidos: Linda Creed, Arif Mardin y Jimmy Miller y el único vivo que irá a la ceremonia, el productor y también escritor Rick Rubin, recordado autor del libro superventas El acto de crear.

Y finalmente el Premio Ahmet Ertegun que entrega el Salón de la Fama del Rock & Roll para honrar a profesionales de la industria musical que, sin ser intérpretes (como productores, compositores, periodistas o ejecutivos), han tenido un impacto fundamental en el negocio de la música. Este recaerá en el fallecido presentador de televisión Ed Sullivan.

La ceremonia de entrada al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2026 se grabará el sábado 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California y se podrá ver en televisión, en diciembre en ABC y Disney+.

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