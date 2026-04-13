Shakira casi pero no: el Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026

Este lunes 13 de abril, la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció a sus nuevos miembros de 2026, destacando a un grupo excepcional de artistas cuyo impacto ha dejado una huella imborrable en la música y la cultura.
Entre los nominados se encontraba Shakira con 16 artistas más que podían ingresar a este selecto grupo de artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad.
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Tras recibir las votaciones del público (en las que Shakira ocupó el quinto lugar) y de los 1.200 miembros votantes, entre historiadores, miembros de la industria musical y artistas –incluidos todos los miembros vivos del Salón de la Fama del Rock–, se eligieron a ocho artistas, además de 5 más que han sido influencia (vivos o muertos) y también 4 galardones a la excelencia musical.
Lastimosamente para Colombia, Shakira no alcanzó a ingresar a este selecto grupo.
Estos fueron los ocho interpretes elegidos, “artistas cuya música, originalidad, impacto e influencia han cambiado el rumbo del rock and roll”:
Phil Collins
Billy Idol
Iron Maiden
Joy Division/New Order
Oasis
Sade
Luther Vandross (el único fallecido de esta lista)
Wu-Tang Clan