Murió Afrika Bambaataa, figura fundamental de la cultura Hip Hop

El Dj estadounidense y pionero del hip-hop Afrika Bambaataa, acusado en los últimos años de agresiones sexuales a menores, murió a los 68 años, anunció el jueves su histórica discográfica Tommy Boy Records en Instagram.

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“Afrika Bambaataa (...) es ampliamente considerado un pionero del hip-hop y de la música electrónica. Ante el anuncio de su fallecimiento, pensamos en sus contribuciones al género y a la cultura en un sentido amplio, que perduran hasta hoy”, se lee en el pie de foto de una imagen en blanco y negro del artista.

El portal de noticias de celebridades TMZ, citando fuentes anónimas, informa de que Afrika Bambaataa (Lance Taylor, su verdadero nombre) murió a causa de un cáncer en la noche del miércoles al jueves en Pensilvania, Estados Unidos.

Autor del éxito de 1982 Planet Rock, Bambaataa fue figura, junto a DJ Kool Herc y Grandmaster Flash, entre los padres fundadores del hip-hop, un movimiento musical y cultural basado en cuatro pilares: el DJing, el rap, el grafiti y el breakdance.

Nacido en un complejo de viviendas del Bronx el 17 de abril de 1957, cofundó en 1973 (considerado el año del nacimiento del hip-hop en Nueva York) la Zulu Nation, una organización que se erigía contra la violencia de las pandillas y utilizaba el hip-hop para transmitir valores pacíficos, en particular a través de “block parties” (fiestas de barrio) en ese distrito de la megalópolis estadounidense.