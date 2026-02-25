Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock, junto a leyendas como Iron Maiden, Oasis y Joy Division

La lista de 18 nominados combina figuras debutantes y nombres que repiten candidatura. La selección abarca géneros como rock, pop, R&B, metal y hip-hop, y reúne artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad.

Este miércoles, Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll , un reconocimiento que, de concretarse, la convertiría en la primera artista colombiana en ingresar a esta institución que honra a figuras clave de la música internacional.

Para ser elegible al Salón de la Fama del Rock los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación. En el caso de Shakira, ese requisito se cumple desde 2016, a partir del lanzamiento de Magia en 1991, su álbum debut, publicado cuando aún era adolescente.

Aunque su proyección internacional llegó a mediados y finales de los años noventa, su carrera discográfica comenzó formalmente a inicios de esa década.

La nominación de Shakira se da por primera vez y la ubica dentro del grupo de diez artistas que debutan como candidatos en esta edición. Entre los otros nominados primerizos figuran Jeff Buckley, P!NK, Lauryn Hill, Luther Vandross, Phil Collins como solista, Melissa Etheridge, INXS, New Edition y Wu-Tang Clan.

El resto de la lista está compuesto por artistas que ya habían sido nominados en años anteriores, entre ellos Mariah Carey, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Billy Idol y The Black Crowes.

La elección de homenajeados se definirá mediante la votación de un panel internacional integrado por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los resultados se anunciarán en abril y la ceremonia de incorporación se realizará en otoño boreal.

Si Shakira resulta elegida, su ingreso marcaría un hito para la música colombiana, al abrir por primera vez un espacio en el Salón de la Fama del Rock & Roll para una artista del país.