Nominan a Shakira al Salón de la Fama del Rock, junto a leyendas como Iron Maiden, Oasis y Joy Division

Este miércoles, Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un reconocimiento que, de concretarse, la convertiría en la primera artista colombiana en ingresar a esta institución que honra a figuras clave de la música internacional.
La lista de 18 nominados combina figuras debutantes y nombres que repiten candidatura. La selección abarca géneros como rock, pop, R&B, metal y hip-hop, y reúne artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad.