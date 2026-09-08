Policía incautó más de 2.400 dosis de droga y capturó a dos presuntos integrantes de El Trianón en Sabaneta

Una investigación contra el tráfico de estupefacientes permitió la captura de dos personas que, según las autoridades, estarían vinculadas con el grupo delincuencial organizado “El Trianón”, en Sabaneta.

Los capturados fueron identificados como Yeferson H., alias ‘La Chinga’, y Lenis Yaneth A., alias ‘Lenis’. De acuerdo con la investigación, ambos estarían relacionados con la coordinación de actividades asociadas al tráfico de estupefacientes.

Durante tres diligencias de registro y allanamiento en el barrio San Isidro fueron incautadas 2.454 dosis de diferentes sustancias, además de una pistola, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación.

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El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades adelantaron tres diligencias de registro y allanamiento a un inmueble ubicado en el barrio San Isidro.

Según la investigación, el lugar habría sido utilizado por integrantes de ‘El Trianón’ para almacenar, dosificar y posteriormente comercializar sustancias estupefacientes.