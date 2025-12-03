Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo según Spotify; Blessd es el local más escuchado en Colombia

Spotify publicó el Wrapped 2025, el resumen con lo más escuchado de la plataforma en el mundo, y como era de esperarse, el primer puesto fue para Bad Bunny. Es la cuarta vez que se queda con el podio Global Top de Spotify, acumulando más de 19.800 millones de reproducciones.
“Esta no es una elección editorial: es un título ganado enteramente por los oyentes. Wrapped refleja los hábitos de escucha reales de las personas, y cada stream, cada playlist y cada momento de los fans contribuye a este reconocimiento de fin de año. Con este logro, Bad Bunny se convierte en el primer artista en la historia en ocupar el puesto número uno en cuatro ocasiones”, dicen desde la plataforma.