“Mi vida se me partió en dos”: conmovedor mensaje de familiares de Jean Claude Bossard, asesinado en un robo en Bogotá

La indignación y el profundo dolor marcaron el homenaje póstumo a Jean Claude Bossard, el joven de 29 años que fue asesinado en medio de un violento intento de hurto en el norte de Bogotá el pasado 2 de diciembre de 2025. A través de un video en redes sociales y desde un velatón familiares han manifestado la tristeza por lo sucedido y han exigido justicia.

La consternación por el homicidio de Jean Claude traspasó fronteras. Desde Francia, Sacha Bossard, primo francés de la víctima, compartió un testimonio conmovedor que reflejó la magnitud de la pérdida.

“Hablo con un dolor que no sé cómo explicar. El 2 de diciembre me arrancaron a mi primo, alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida”, declaró Sacha.

El joven francés describió su vínculo con Jean Claude, a quien consideraba su “hermano de alma, compañero de aventuras”. Era“una buena persona, alguien con luz propia, un hombre que amaba la vida y que irradiaba alegría”, agregó.

Sacha criticó la violencia en la capital, afirmando que el crimen evidencia la “falta de una seguridad real en Bogotá”. Su mensaje concluyó con la promesa de que la historia de Jean Claude, quien fue asesinado “por un teléfono”, no se apagará.