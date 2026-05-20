¿De qué murió Totó la Momposina? Así despedirá Colombia a la leyenda del folclor

La muerte de Totó la Momposina enluta a Colombia y al mundo de la música folclórica. La artista, reconocida por llevar los ritmos del Caribe colombiano a escenarios internacionales, falleció el pasado 17 de mayo en Celaya, México, rodeada de su familia.

Sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta confirmaron la noticia a través de un comunicado en el que revelaron que la cantante murió a causa de un infarto al miocardio. Además, detallaron que Totó atravesaba algunos problemas de salud desde hace varios meses y permanecía bajo cuidados médicos.

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La intérprete de clásicos como El pescador y una de las mayores exponentes de la cumbia, el bullerengue, el porro y el mapalé murió a los 85 años, dejando un legado que marcó la historia cultural de Colombia.