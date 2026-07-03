Entre el rap y el reguetón: así suenan The Colombians

En Los Cuervos, una de las canciones de El Moco Verde, el EP que Feid lanzó a mediados de junio se puede escuchar “El acorde del diablo”, también conocido en teoría musical como el tritono, un intervalo de tres tonos que produce un sonido inestable y disonante.

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En la Edad Media se creía que este sonido tenía el poder de invocar al diablo, por eso su uso fue prohibido por la iglesia católica. Por pura superstición. En la canción de Feid con Granjua, el tritono genera una atmósfera sombría y temerosa, que permite que el reguetonero se acerque al rap.

Detrás de la pista de la canción están The Colombians, la dupla de productores paisas conformada por Ily Wonder y Juan Sinatra, cuyo trabajo funciona como una especie de bisagra entre el rap y el reguetón, acercando a artistas de ambos géneros, colaborando con ellos. Encontrándolos en el sonido.

Ily y Juan Sinatra, a veces como dupla, a veces de manera individual, han trabajando con algunos de los raperos y reguetoneros más destacados de la ciudad, entre esos Crudo Means Raw, Doble Porción (el dúo conformado por Mañas y Métricas Frías q.e.p.d), Feid, Maluma, Oblivion’s Mighty Trash, Blessd y más.

The Colombians llevan más de una década trabajando juntos, pero su historia en la música es aún más larga.

Ily Wonder, cuyo nombre de pila es Andrés Uribe Marín es compositor, guitarrista y productor. Viene de una larga tradición musical familiar, es el hermano menor de Blanca Uribe, una de las pianistas clásicas más importantes del país y es graduado de Berklee College of Music.

Juan Sinatra, por su parte, empezó en la música en los años 90, haciendo rap. Hizo parte del dúo Juan & Tes, que se caracterizó por un rap más melodioso y menos agresivo, muy cercano a los sonidos del jazz y el soul. Juntos lanzaron tres discos Alma (2008), The Official Mixtape Vol.1 (2013) y Renacer (2014). Cómo solista ha publicado dos álbumes: Renacimiento (2024) y Fotosíntesis (2020).

“Nosotros empezamos con el rap porque es lo que más nos gusta, pero hemos ido expandiendo los límites de la música que hacemos”, dice Ily.

“Se vuelve cada vez más universal. Es como una persona que viaja mucho. Te pueden gustar mucho los fríjoles, pero viajando aprendiste a apreciar la pasta y la paella, entonces te volvés más receptivo”, cuenta Juan.

Uno de sus trabajos más recientes fue Mulatos y Mestizos Todos los juguetes, con Mañas y Oblivion’s Mighty Trash, un trabajo que rinde homenaje al rap envigadeño, rasgado y cantinero, un estilo que se ha ido desarrollando por generaciones y donde se destacan personajes como Pimpo, Teo Grajales y Ultrajala.

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The Colombians quieren acercar el rap de la calle a la industria, hacerlo más comercial, más atractivo para muchas más personas. Lo hacen aplicando los trucos y conocimientos que han aprendido en tantos años de carrera.

“Siempre ha sido un sueño que el rap lo pueda escuchar más gente, no sólo los raperos, que es una población muy reducida. Ahora suena rap local en muchas partes y eso permite que los grupos puedan hacer más cosas”, dice Juan.