Karol G revela las invitadas especiales de lujo en su gira ‘Viajando por el Mundo Tour’

La colombiana Karol G volverá a los escenarios para llenar de color, música y amor a sus seguidores, quienes tras el éxito de Mañana Será Bonito, esperan con entusiasmo su nueva gira, Viajando por el Mundo Tour.

El recorrido llegará a varias ciudades de Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, República Dominicana, Perú y Chile, además de varios países de Europa, entre ellos España, Inglaterra, Portugal y Francia.

Lea también: Este es el motivo por el que Karol G no anunció concierto en Medellín en su nueva gira mundial

El nombre de la gira hace referencia a su canción Viajando por el mundo, interpretada junto al cantante y compositor Manu Chao, y que refleja el universo musical de Tropicoqueta, un álbum inspirado en los ritmos tradicionales de América Latina. El tour incluirá al menos 40 conciertos en 20 países entre 2026 y 2027.