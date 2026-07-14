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Karol G revela las invitadas especiales de lujo en su gira ‘Viajando por el Mundo Tour’

“La Bichota” recorrerá varias ciudades de Norteamérica, Colombia, República Dominicana y Brasil, entre otros países, con su gira Viajando por el Mundo Tour. Medellín, su ciudad natal, no aparece en el itinerario. ¿Cuál es la razón?

  • Estas son las artistas que acompañarán a Karol G en el Viajando por el Mundo Tour. FOTO: GETTY
    Estas son las artistas que acompañarán a Karol G en el Viajando por el Mundo Tour. FOTO: GETTY
El Colombiano
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hace 2 horas
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La colombiana Karol G volverá a los escenarios para llenar de color, música y amor a sus seguidores, quienes tras el éxito de Mañana Será Bonito, esperan con entusiasmo su nueva gira, Viajando por el Mundo Tour.

El recorrido llegará a varias ciudades de Colombia, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, República Dominicana, Perú y Chile, además de varios países de Europa, entre ellos España, Inglaterra, Portugal y Francia.

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El nombre de la gira hace referencia a su canción Viajando por el mundo, interpretada junto al cantante y compositor Manu Chao, y que refleja el universo musical de Tropicoqueta, un álbum inspirado en los ritmos tradicionales de América Latina. El tour incluirá al menos 40 conciertos en 20 países entre 2026 y 2027.

Viajando por el Mundo Tour: las invitadas especiales de Karol G

La cantante paisa, de 35 años, ya anunció quiénes serán sus invitadas especiales en algunos de los conciertos que ofrecerá en Norteamérica. Entre las artistas confirmadas están las colombianas Greeicy y Elena Rose, así como la estadounidense Becky G.

Becky G acompañará a Karol G en los conciertos de Toronto (29 de julio), Washington D. C. (2 de agosto), Los Ángeles (15 de agosto), San Francisco (21 y 22 de agosto), Seattle (26 de agosto), San Antonio (2 de septiembre), El Paso, Texas (5 y 6 de septiembre) y Nueva York (18 de septiembre).

Elena Rose estará en Chicago (24 y 25 de julio), Las Vegas (7 de agosto), Los Ángeles (14 de agosto), Boston (12 de septiembre) , Nueva York (17 de septiembre), Atlanta (24 de septiembre), Miami (2 de octubre), Tampa (9 de octubre) y Dallas (15 de octubre).

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Por último, Greeicy acompañará a Karol G en tres conciertos: Los Ángeles (16 de agosto), Houston (27 de septiembre) y Miami (3 de octubre).

Una de las preguntas que más se hacen los fanáticos es por qué “la Bichota” no incluyó a Medellín, su ciudad natal, en el Viajando por el Mundo Tour.

La razón se debe a las remodelaciones que se adelantan en el Estadio Atanasio Girardot, por lo que la capital antioqueña quedó fuera del itinerario de la gira. Las obras, que comenzaron en julio, buscan modernizar y mejorar las instalaciones del principal escenario deportivo de la ciudad.

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Preguntas y respuestas

¿Qué artistas acompañarán a Karol G como invitadas especiales en la gira?
Las artistas confirmadas como invitadas especiales son Greeicy, Elena Rose y Becky G. Cada una participará en conciertos específicos de la etapa norteamericana del Viajando por el Mundo Tour.
¿En qué ciudades se presentará Greeicy junto a Karol G?
Greeicy acompañará a Karol G en tres conciertos de la gira por Norteamérica: Los Ángeles (16 de agosto), Houston (27 de septiembre) y Miami (3 de octubre).
¿En qué conciertos estará Becky G con Karol G?
Becky G participará en las presentaciones de Toronto, Washington D. C., Los Ángeles, San Francisco, Seattle, San Antonio, El Paso y Nueva York, en las fechas anunciadas para esos conciertos.
¿Cuántos conciertos tendrá el Viajando por el Mundo Tour de Karol G?
La gira incluirá al menos 40 conciertos en 20 países. Los espectáculos se realizarán entre 2026 y 2027.
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