¿Quién era ‘El Mencho’? El temido líder del Cartel Jalisco Nueva Generación abatido por el ejército mexicano

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, capo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abatido el domingo por el ejército, desafió como pocos al Estado mexicano para consolidar su poder, con emboscadas a policías, un atentado contra el zar de la seguridad en la capital y hasta el derribo de un helicóptero militar.
Apodado ‘El Mencho’, de 59 años, era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares. Se lo consideraba el último de los capos al estilo de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán y Ismael ‘El Mayo’ Zambada, encarcelados en Estados Unidos.