Xmosis presentará música nueva y un show nostálgico en Medellín el 1 de agosto

La historia musical de Medellín se ha tejido con muchísimos nombres que impulsaron a quienes hoy están brillando por fuera, llevando la bandera del talento de la ciudad por el mundo. En esa historia hay que incluir, sin dudas, a Ekhymosis, una banda que no solo impulsó la carrera de Juanes hacia el exterior, sino que ayudó a construir la historia del rock colombiano y dejó canciones con las que han vibrado varias generaciones: De Madrugada, La Tierra, Solo, Raza, Ciudad Pacífico, por mencionar algunas. Puede leer: Las caras visibles de Ekhymosis vuelven como Xmosis El origen, ¿de qué se trata? Hoy, ese nombre es un recuerdo, la formación original –sin Juanes– se reencontró desde el año pasado como Xmosis –por cuenta de un lío legal con el nombre que han querido dejar atrás– y con las ganas de, 27 años después, volver a encontrarse desde las entrañas musicales que los han unido desde siempre. Por eso, después de atravesar todo lo que puede vivir una banda de rock, decidieron volver, con una voz nueva, la de Sebastián Yepes (antes de San Alejo) y tener un renovado “ejercicio de nostalgia”. Este sábado 1 de agosto se presentarán en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un show “honesto, nostálgico y actual”, aseguran. EL COLOMBIANO conversó con Andy García, José Lopera, Toby Tobón y Sebastián Yepes sobre esta etapa que también incluirá música nueva, porque recordar es vital, pero renovarse, mucho mejor.

“Todo comenzó por un amigo en común que tenemos Andy y yo”, cuenta José, “que nos insistió en que nos juntáramos de nuevo y, como decimos aquí, le paramos las cañas a nuestro parcero y nos juntamos en casa de Toby. Un día Andy, Tobi y yo nos fuimos a tomar cerveza, a guitarrear las canciones, a ver qué pasaba después de 27 años, a sentir un poquitico la energía y ver si la ausencia había hecho mella o no. Y no, fue todo muy emocionante, tan emocionante que al otro día estábamos en el estudio con Toby haciendo nuestra primera canción, que fue Ciudad Pacífico, y empezamos a camellar y a camellar y a hacer arreglos nuevos de las canciones y a meterle la ficha”. Sin un cantante, aparece en la escena Sebastián Yepes: “Fue idea de Toby que lo invitáramos” y él no lo duda ni un minuto y se monta en el “bus”. “Yo no pensé que algo así fuera a suceder. Era pasar de ser un fan a ser uno más de la banda, es algo surreal, pero desde mi perspectiva emocional ha sido muy lindo poder ser un eslabón para completar este ciclo, como algo de justicia para ellos tres, y no se imaginan lo que ha sido sentarme, por ejemplo, a escuchar sus historias después de 27 años y sus anécdotas, sus recuerdos, sus memorias”.

Así será el show de Xmosis

Este sábado 1 de agosto, el Teatro Pablo Tobón Uribe será el escenario de este esperado reencuentro con el público. “Más que un concierto, será una noche para revivir canciones que hicieron historia, compartir nuevas composiciones y celebrar el legado de una de las agrupaciones más influyentes del rock nacional”, cuentan desde la banda. Pero además de lo “viejito”, también habrá espacio para lo nuevo, porque, como dice Andy, ahora vuelven a tomar el control, a participar: “Es que una banda es cuando unos amigos se juntan a compartir ideas, sentimientos e historias, porque igual todos podemos vivir el amor o cualquier síntoma de la vida, irnos y pasarlos por el colador de las emociones y verlo de manera distinta”. Por eso, las ganas de hacer música siguen intactas, “y hoy tomamos las personalidades de quienes construimos esas canciones clásicas, pero que con lo que nos sucede ahora, con una ciudad que ha cambiado completamente, podemos releer estas experiencias y hacer mundos paralelos a esa realidad dramática”, precisa Andy. Le puede interesar: Juanes tocará el 14 de noviembre en la inauguración de la nueva Daviarena de Sabaneta: “He esperado toda la vida por este momento” Entonces, en el concierto, además de lo que ya conocemos y hemos cantado por varios años, habrá espacio para lo nuevo. La primera canción que llega a este proyecto se llama Encontrarte en el camino, “y hace un poco de justicia y es muy análoga a esta idea de montarnos otra vez después de 27 años. Una canción que compusimos los cuatro, que nace también así, análogamente, en un ensayo”. Volver a hacer música juntos ha sido, para todos, una completa felicidad. Para Toby, “lo lindo es que la base es la banda: la guitarra, bajo, batería; ya luego alguno que otro adorno llega, de cosas que de pronto no usábamos en algún momento y eso que le queda bien para refrescar”. José concluye: "Va a ser un show de una nostalgia increíble y también de un comienzo; tenemos un par de invitados que nos van a acompañar ese día y una sorpresa linda que allá la verán”. Las boletas están disponibles en taquillas del teatro y www.latiquetera.com . Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.