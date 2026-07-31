Xmosis presentará música nueva y un show nostálgico en Medellín el 1 de agosto

La historia musical de Medellín se ha tejido con muchísimos nombres que impulsaron a quienes hoy están brillando por fuera, llevando la bandera del talento de la ciudad por el mundo. En esa historia hay que incluir, sin dudas, a Ekhymosis, una banda que no solo impulsó la carrera de Juanes hacia el exterior, sino que ayudó a construir la historia del rock colombiano y dejó canciones con las que han vibrado varias generaciones: De Madrugada, La Tierra, Solo, Raza, Ciudad Pacífico, por mencionar algunas.
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Hoy, ese nombre es un recuerdo, la formación original –sin Juanes– se reencontró desde el año pasado como Xmosis –por cuenta de un lío legal con el nombre que han querido dejar atrás– y con las ganas de, 27 años después, volver a encontrarse desde las entrañas musicales que los han unido desde siempre.
Por eso, después de atravesar todo lo que puede vivir una banda de rock, decidieron volver, con una voz nueva, la de Sebastián Yepes (antes de San Alejo) y tener un renovado “ejercicio de nostalgia”. Este sábado 1 de agosto se presentarán en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un show “honesto, nostálgico y actual”, aseguran.
EL COLOMBIANO conversó con Andy García, José Lopera, Toby Tobón y Sebastián Yepes sobre esta etapa que también incluirá música nueva, porque recordar es vital, pero renovarse, mucho mejor.