Juanes tocará el 14 de noviembre en la inauguración de la nueva Daviarena de Sabaneta: “He esperado toda la vida por este momento”

Juanes volverá a tocar en Medellín el próximo 14 de noviembre. Así lo confirmó el artista paisa este martes en rueda de prensa, durante la presentación del nuevo escenario de espectáculos de Sabaneta: Daviarena, un recinto que se inaugurará ese día con un concierto suyo en el marco del Juanes World Tour 2026, su gira internacional de más de 50 conciertos distribuidos entre América y Europa.
“Estoy muy honrado y les juro que este va a ser el mejor concierto de mi vida”, dijo el cantautor. Las boletas estarán disponibles a partir del miércoles, según informó la organización.
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