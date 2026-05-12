Juanes tocará el 14 de noviembre en la inauguración de la nueva Daviarena de Sabaneta: “He esperado toda la vida por este momento”

Juanes volverá a tocar en Medellín el próximo 14 de noviembre. Así lo confirmó el artista paisa este martes en rueda de prensa, durante la presentación del nuevo escenario de espectáculos de Sabaneta: Daviarena, un recinto que se inaugurará ese día con un concierto suyo en el marco del Juanes World Tour 2026, su gira internacional de más de 50 conciertos distribuidos entre América y Europa. “Estoy muy honrado y les juro que este va a ser el mejor concierto de mi vida”, dijo el cantautor. Las boletas estarán disponibles a partir del miércoles, según informó la organización. Puede leer: Juanes abre su corazón en JuanesTeban, un disco entre la fiesta, la nostalgia y la memoria

La parada en Medellín convierte el tour en un regreso a casa en el sentido más literal. “Esto definitivamente, créanme, va a cambiar la dinámica de esta ciudad de una manera que no sabemos”, comentó.

La nueva arena tiene una capacidad para 17.200 personas, según confirmó EL COLOMBIANO. Para Juanes que haya un sitio así en la ciudad es un sueño de toda la vida, para que Medellín pudiera tener un escenario pensado para conciertos. “He esperado toda la vida este momento, Medellín necesitaba esto”, dijo. En los días previos al anuncio, vallas publicitarias y pasacalles con frases icónicas de canciones como Yerbatero, Y es por ti o La camisa negra aparecieron en distintos puntos de Medellín. La campaña encendió la expectativa de los fanáticos del artista, que esperaban con ansias la confirmación oficial de su regreso a tocar en la ciudad. Para saber más: Juanes recibirá homenaje este año en los Premios Nuestra Tierra

JuanesTeban y su vuelta al mundo

El anuncio de Medellín se da en uno de los momentos más activos de la carrera de Juanes. En febrero pasado, el paisa presentó simultáneamente varias novedades cuando era inminente el lanzamiento de su duodécimo álbum como solista, JuanesTeban: por un lado, el anuncio del Juanes World Tour 2026, además de recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, el 19 de ese mes. “Para mí es una bendición, es algo increíble, estoy agradecido por este reconocimiento y con todos los fans y a quienes han hecho que mis canciones vivan con el paso de los años”, dijo entonces el cantautor. JuanesTeban llegó completo el 6 de marzo, luego de haber presentado cuatro sencillos: Una noche contigo, Cuando estamos tú y yo, Muérdeme en colaboración con Bomba Estéreo, y Hagamos que.

El disco explora la dualidad entre la luz y la oscuridad, el rock y la raíz latina, y funciona como columna vertebral del tour. “Cada uno de los conciertos del Juanes World Tour 2026 contará con una propuesta musical y visual renovada, diseñada para profundizar en el concepto de dualidad que define tanto las canciones como la estética de JuanesTeban”, precisaron desde su equipo de trabajo. En la elaboración del proyecto, Juanes también habló de sus raíces y la influencia que tuvieron en su música Carlos Vives, Totó la Momposina y el Grupo Niche, y celebró que sean varias generaciones las que sigan hoy su trabajo. La gira arrancó en festivales: Puerto Rico, Barranquilla, Viña del Mar el 25 de febrero y Vive Latino el 14 de marzo. El 1 de marzo se presentó en el Movistar Arena de Madrid con entradas completamente agotadas.

Desde septiembre recorre Norteamérica en una etapa de 29 fechas por arenas y teatros de gran capacidad en ciudades como Orlando, Miami, Atlanta, Nashville, Newark, Toronto, Chicago, Houston, Las Vegas y Los Ángeles. Lea también: Billboard y Rolling Stone consagran a Juanes como el mayor referente del rock latino del siglo XXI La gira europea lo llevará a Bruselas, Tilburgo, Berlín, Londres, París y Porto. En Colombia, además de Medellín, tiene confirmada una fecha en Bogotá el 20 de noviembre en el Movistar Arena. Con 29 premios Grammy y Latin Grammy y más de 20 mil millones de reproducciones globales, Billboard lo ha reconocido como el mejor artista latino de rock y pop del siglo XXI.

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