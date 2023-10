“Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando”, fueron las letras que acompañaron el video.

Nicky empezó a abrir paso en la esfera musical cuando conformó “Los Cangris” junto al legendario Daddy Yankke. Sin embargo, el grupo se disolvió y el artista entró en una crisis que lo llevó a cometer varios errores.

El puertorriqueño estuvo ausente de la música entre 2004 y 2009. Su reaparición ocurrió hacia 2010, cuando Colombia se convirtió en su casa musical. Desde entonces creó canciones que se convirtieron en éxitos mundiales como El Perdón, junto a Enrique Iglesias, y X, junto a J Balvin.

Ahora los fans de este clásico del reguetón tendrán que esperar los detalles que entregue el artista sobre su última gira y su último trabajo discográfico.

Nicky había dicho en “Dímelo King” que tras su retiro se iba a dedicar a proyectos relacionados con el mundo audiovisual, pues el cantante tiene el antecedente de su serie autobiográfica producida por Netflix en 2018.

“Yo no quiero ser solamente cantante, quiero ser director de cine y ya estoy trabajando ahora mismo con el que hizo La Casa de Papel y estamos trabajando en una serie que se llama La perla, es una historia que yo escribí. También estoy haciendo películas en Hollywood, ya voy para mi cuarta película. Estoy abriendo negocios, restaurantes. Yo no quiero que mi marca se quede en una esquina”, había dicho Nicky.