Encanto también fue nominada a Mejor película animada, categoría en la que compite con “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” y “Raya and the Last Dragon”.

El nombre de la producción de Disney, inspirada en la familia Madrigal también aparece en la categoría Mejor canción original, por “Dos oruguitas”, compuesta por el puertoriqueño Lin-Manuel Miranda” e interpretada por el colombiano Sebastián Yatra.