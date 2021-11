Conozca esta obra hecha con polvo del artista Camilo Castaño

“La memoria de ese edificio era la memoria del inicio de los carrobomba en Medellín, allá le pusieron una a la familia de Escobar. Cuando se decidió derribarlo esa memoria se perdió, por eso me interesó recoger este polvo para hablar del olvido que vendría, como todo lo que pasa en este país”, cuenta Camilo.

El proceso de creación de Castaño fue así: seleccionó la foto y la reconstruyó tal cual, la dibujó a lápiz en un cartón rígido especial de conservación que permite que la obra no se descomponga con el tiempo y resista porque esta es una técnica acuosa. Es líquida porque el último paso fue pintar el dibujo con una mezcla de agua y polvo que recogió con brochas, como sacudiendo, del mítico y desaparecido edificio Mónaco de Pablo Escobar Gaviria ubicado en el barrio El Poblado.

Mientras se camina por este espacio que mide nueve metros cuadrados y está iluminado por cuatro lámparas y la luz natural que entra por una ventana, Camilo cuenta que es una exposición en la que los muros son tan limpios que no hay textos ni fichas ni guías. Solo una introducción antes de ingresar: “Las series Amnesia voluntaria y Diarios, todavía en proceso, abordan la fragilidad de la memoria del país frente a hechos violentos que han marcado su historia reciente”.

La ausencia

Hay un factor común en las seis obras expuestas: en los dibujos no hay gente, el artista eliminó a las personas, las convirtió en siluetas que en su interior son blancas: policías, camarógrafos, médicos, bomberos, miembros de la Cruz Roja, cadáveres en el piso. Solo tienen pequeños detalles que los identifican, son personajes ausentes, gente que, de alguna manera, se volvió polvo.

“Trato de ser fiel a un documento que es lo único que queda de un hecho traumático, está mi subjetividad porque quito las personas, pero no las quito del todo, no me invento lo que hay detrás, dejo simplemente el espacio de lo que pasó y se olvida”, explica.

Para este maestro en Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia el dibujo es un vehículo para la memoria, para recordar hechos del pasado en el presente y poder discutirlos. “Consumimos imágenes muy rápido sin un marco de discusión”. Y precisamente este espacio abre la posibilidad para debatir y reflexionar a partir de una propuesta que recuerda un periodo tan complejo en la historia de la capital antioqueña.

“Para poder llegar a una realidad nacional distinta es importante hablar, mirar, discutir las violencias que vivimos, que las imágenes que salen en los medios se debatan y no solo se consuman. En este país hemos tenido tantos hechos traumáticos que no se le da el tiempo necesario al duelo, al luto, a la discusión sobre lo que pasa”, señala Camilo.

En Volverse Polvo este material se convierte en una metáfora del olvido. “Todas las cosas se terminan finalmente convirtiendo en polvo”.