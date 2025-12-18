x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública y comercio

Por sectores, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y minería, registraron el menor crecimiento anual, con apenas 0,35%.

  • También se destacó el comportamiento del comercio, el transporte y el alojamiento, con un crecimiento de 3,57%. Foto: Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 7 horas
La economía colombiana mostró un nuevo impulso en octubre, con un crecimiento del 2,95% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 127,42 puntos, superando los 123,77 registrados un año atrás.

Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-octubre de 2025), la economía creció 2,83% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,59% registrado en el mismo lapso de 2024.

Con este resultado, octubre se ubicó como el quinto mes con mayor crecimiento económico del año, todavía distante de los picos registrados en julio (4,57%) y marzo (4,47%), pero por encima del promedio anual.

Las actividades que más crecieron

Las actividades terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública) impulsaron este comportamiento positivo, con un crecimiento de 3,87% frente al mismo mes de 2024.

Dentro de este grupo, el Dane resaltó el dinamismo de la administración pública, la educación y la salud, que crecieron 6,85% y aportaron 1,66 puntos porcentuales al ISE.

También se destacó el comportamiento del comercio, el transporte y el alojamiento, con un avance de 3,57%, que contribuyó con 0,75 puntos porcentuales al indicador.

El agro sigue rezagado

Por el contrario, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y minería, registraron el menor crecimiento anual, con apenas 0,35%; un desplome de más de cinco puntos porcentuales .

En cuanto a las actividades secundarias, integradas por la industria manufacturera y la construcción, estas mostraron un crecimiento anual de 0,83% frente a lo observado un año atrás. Sin embargo, en la comparación mensual registraron una contracción de 1,17% frente a septiembre, reflejando un comportamiento mixto en este segmento de la economía.

Dentro de estas, los rubros que menos avanzaron fueron agro y minas (0,4%), industria y construcción (0,7%) y servicio públicos (0,8%).

