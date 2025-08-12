Al ritmo del currulao, Sankofa trae las leyendas del pacífico a Medellín

De La Tunda, se dice que es una mujer con una pata de palo – cómo una raíz– que en las noches recorre los caminos buscando a los necios, los desobedientes, los infieles, a los que se portan mal. Dicen que los emboba y les confunde los caminos. Ellos quedan “entundaos” y no pueden llegar a la casa.

La Tunda habita las selvas del Pacífico, pero este jueves 14 de agosto estará en Medellín. Aquí, el hechizo será otro, no aparecerá para confundir caminos, sino para guiarnos en un viaje que habla de racismo, de exclusión, de resistencia y de lucha a punta de música, danza y tradición de la mano de Sankofa Danzafro y su obra Pacífico entundao, vals de la vida y la muerte.

Lo primero fue la música, Pacífico, dos escenas marinas, compuesta por el maestro Héctor González en 2011 e interpretada por la Filarmónica de Cali. Hace dos años el maestro invitó a Sankofa a través de Rafael Palacios, su fundador, para que creara una coreografía que dialogara con la música para presentarla en la Bienal Internacional de Danza de Cali.

Así, la obra original que recrea la faena de los pescadores en el Pacífico colombiano, animada por el jolgorio del currulao, terminó convertido en el Pacífico entundao.