Premio Arte Joven 2025 abre convocatoria para artistas menores de 35 años

La edición número 18 del Premio Arte Joven ya abrió sus inscripciones y se mantendrá vigente hasta el 25 de septiembre de 2025. Lea también: Arte gratis en Medellín: tres exposiciones imperdibles para visitar en agosto Se trata de un certamen, organizado por Colsanitas y la Embajada de España en Colombia, que busca destacar el talento emergente del país y premiar a los mejores proyectos artísticos con más de 50 millones de pesos en estímulos, por lo que la convocatoria está dirigida a artistas colombianos o extranjeros residentes en el país, mayores de edad y menores de 35 años, y las postulaciones solo podrán hacerse a través del formulario oficial y cumpliendo los criterios establecidos en las bases, los cuales especifican que no hay restricciones temáticas ni de técnica: se aceptarán obras bidimensionales, esculturas, objetos, instalaciones y videos.

Plataforma para el arte emergente

Cabe recordar que desde 2008, el Premio Arte Joven se ha consolidado como un espacio de visibilización para creadores que inician su trayectoria. En sus 17 ediciones anteriores ha recibido cerca de mil propuestas por año, reflejando las inquietudes estéticas y sociales de una nueva generación de artistas en Colombia. Varios de sus ganadores se han convertido en figuras destacadas de la escena nacional, como Francisca Jiménez, Raquel Moreno, Daniel Jiménez, Margaret Mariño y la paisa Lorena Espitia, quienes han desarrollado carreras consolidadas en museos, galerías y circuitos internacionales.

Selección y premiación

Las 25 obras finalistas serán elegidas por el curador Elías Doria, quien repite por segundo año consecutivo en esta labor. Estas piezas conformarán la exposición en la galería Nueveochenta, abierta al público en Bogotá. Entérese de más: Los artistas del departamento se toman el Palacio de la Cultura con la “Vuelta a Antioquia” El primer lugar recibirá 30 millones de pesos y una residencia artística en Madrid; el segundo, 15 millones. Además, el público podrá votar en línea para otorgar un premio especial de 1,5 millones de pesos. Cada uno de los ocho finalistas restantes obtendrá un estímulo económico del mismo valor. Los seleccionados tendrán un cubrimiento especial en el portal cultural Bacánika durante la serie 10 días/10 artistas, que explorará los procesos creativos y motivaciones detrás de cada propuesta.

Fechas clave