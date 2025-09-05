x

¿Qué hacer en Medellín? Conozca 6 planes imperdibles para este fin de semana

Música, teatro, arte y comedia son algunos de los parches imperdibles en el Valle de Aburrá para el fin de semana del 5 al 7 de septiembre.

    Este fin de semana se realizará el Eco-Fest en el Teatro Pablo Tobón Uribe. FOTO El Colombiano
El Colombiano
05 de septiembre de 2025
bookmark

Este fin de semana, Medellín vivirá 12 horas seguidas de arte, música, diseño y gastronomía. El rap local será uno de los grandes protagonistas de la jornada, pues la agrupación No Rules Clan estará a cargo del cierre el Festival Pepetuo Socorro.

El festival, que celebra la industria de las ideas, tendrá lugar este sábado 6 de septiembre en el distrito Perpetuo Socorro, en el centro de la ciudad, en la calle 35 y la carrera 48.

Lea: 40 años después vuelve la Bienal de Arte en Antioquia

El evento comienza a las 10:00 a.m. con una clase de yoga en el parqueadero de Matelssa, y a lo largo de la jornada también estará la Caravana del Té de la Sultana, que incluye tarot, comedor árabe y experiencia de té. Atracciones diversas, como toro mecánico, twister y búsqueda de guacas. En cuánto al arte habrá recorridos guíados con la artista Julia López por la Galería José Amar, y dos talleres artísticos.

Habrá también un recorrido por el distrito, guiada por la gente de Compás Urbano, una agencia de apropiación del territorio. También habrá taller de jardinería, muro interactivo para pintar, juegos de mesa y de calle, construcción de juguetes reciclados, creación de accesorios, decoración de galletas, cata de chocolates, taller de monotipos y encuadernación japonesa, danza, mercado creativo, taller de drones, impresión 3D y captura de datos; taller de elaboración de papel con fibras de denim, ropa de Maluma para la venta, varias charlas, entre esas una de diseño de mobiliario. Mucha comida y mucha más música.

El concierto de No Rules Clan será de 9:00 a 10:00 p.m, pero antes estarán también Volcán, Punto Parlante, El Arte de Los Sueños (la fundación de Maluma), Valen Espitia, AFR, un vídeo concierto de plancha y rock, Azúcar, Canela y Clavo y Reyner.

Pero no todo se acaba con el cierre del festival. El barrio seguirá de fiesta. En 50|50 (Carrera 50 # 34 - 62) hay tres fiestas: Quemando Calorías con Eddy Lover, Santie y Riera, Salsa en el Centro con la Charanga Prendida y Rap Palace con Cope, Liberman y Vic Deal en los controles. La entreda para cada una será de $20.000.

En La Pola Récords (Calle 34 # 45 - 07 Interior 202), estarán El Último Romántico y Compadres Recuerdos. La entrada está a $40.000 e incluye una cerveza. Finalmente en La Planta (Carrera 45 # 32-127 Segundo piso) habrá Rock n’ Roll y pola toda la noche.

El festival es gratuito, algunos eventos requieren inscripción previa.

Humor para los duelos

El 6 de septiembre de 2025, a las 7:00 p. m., se presenta No apto para ex, un show de comedia que convierte las frustraciones amorosas en carcajadas. Con humor y reflexión, aborda historias de amores fallidos y la eterna pregunta: ¿es posible ser amigo de un ex? Una cita para reír y compartir en La Korte (Circular 4 #71-84, Laureles). Las boletas tienen un precio de $40.000.

Fiestas de El Romeral en La Estrella

Cultura para crear conciencia ambiental

Obra de teatro en el Centro de Medellín

El Teatro Popular de Medellín presentará Sastrecillo Valiente, una comedia de acción escrita por Rodrigo Toro y dirigida por Heriberto Tamayo, que fusiona El nuevo traje del emperador y El Sastrecillo Valiente. Con un formato clásico lleno de color, música y participación activa del público, la obra se presentará el 6, 7, 13 y 14 de septiembre de 2025 en el TPM. Entrada general: $28.000, con descuento para afiliados Comfama.

Un encuentro para los más pequeños

Este domingo se realizará el Primer Encuentro Pincelazos, el cual es una experiencia artística inmersiva en la que niños de 3 a 12 años tendrán clases maestras de escultura en cerámica, paisajismo y un taller de sellos. El evento arrancará a las 9 de la mañana y será en la academia Musicreando. Para más información visite @musicreando_oficial en Instagram.

