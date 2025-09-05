¿Qué hacer en Medellín? Conozca 6 planes imperdibles para este fin de semana

Este fin de semana, Medellín vivirá 12 horas seguidas de arte, música, diseño y gastronomía. El rap local será uno de los grandes protagonistas de la jornada, pues la agrupación No Rules Clan estará a cargo del cierre el Festival Pepetuo Socorro.
El festival, que celebra la industria de las ideas, tendrá lugar este sábado 6 de septiembre en el distrito Perpetuo Socorro, en el centro de la ciudad, en la calle 35 y la carrera 48.
El evento comienza a las 10:00 a.m. con una clase de yoga en el parqueadero de Matelssa, y a lo largo de la jornada también estará la Caravana del Té de la Sultana, que incluye tarot, comedor árabe y experiencia de té. Atracciones diversas, como toro mecánico, twister y búsqueda de guacas. En cuánto al arte habrá recorridos guíados con la artista Julia López por la Galería José Amar, y dos talleres artísticos.
Habrá también un recorrido por el distrito, guiada por la gente de Compás Urbano, una agencia de apropiación del territorio. También habrá taller de jardinería, muro interactivo para pintar, juegos de mesa y de calle, construcción de juguetes reciclados, creación de accesorios, decoración de galletas, cata de chocolates, taller de monotipos y encuadernación japonesa, danza, mercado creativo, taller de drones, impresión 3D y captura de datos; taller de elaboración de papel con fibras de denim, ropa de Maluma para la venta, varias charlas, entre esas una de diseño de mobiliario. Mucha comida y mucha más música.