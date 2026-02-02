Del glamour al activismo: así toman partido las celebridades y no solo ha sido contra ICE

En diferentes momentos, Ricky Gervais, Sacheen Littlefeather y Jane Fonda usaron los eventos del entretenimiento para darle visibilidad a temas sociales o políticos. Fotos: Getty. El arte no es puro entretenimiento, también puede ser política. Así se vio durante la ceremonia de entrega de los Premios Grammy que se celebró en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En la alfombra roja muchos artistas desfilaron con pines que tenían el lema “ICE Out”, en protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que ha llegado a las páginas de la prensa internacional durante el segundo mandato de Donald Trump. A lo largo de la ceremonia los mensajes fueron más contundentes. “Nadie es ilegal en tierra robada (...) Es muy difícil saber qué decir y hacer en este momento, espero que sigamos luchando con la música”, dijo Billie Eilish cuando subió a recibir el premio a Mejor Canción del Año. Siga leyendo: “Los nuevos”, de Pedro Mairal, la novela de cuando los adultos nos parecían falsos “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos (...) Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no les odiamos”, dijo Bad Bunny cuando subió a recoger el primero de los tres galardones que se llevó. No es la primera vez que una entrega de premios se convierte en un acto político. Muchos artistas han aprovechado esta visibilidad para poner sobre la mesa conversaciones de todo tipo, medio ambiente, racismo, feminismo, en fin. A continuación algunos de los más recordados. En 1973, el mundo del cine presenció uno de los momentos más icónicos de los premios Oscar. Cuando se anunció que Marlon Brando había ganado la categoría de Mejor Actor por su papel de Vito Corleone en El Padrino, una mujer vestida con el traje típico de los nativos americanos subió al escenario en reemplazo del actor. En nombre de Brando, Sacheen Littlefeather rechazó el premio por las narrativas que el cine había difundido de los indígenas estadounidense. A pesar de la molestia que provocó el gesto, desde ese momento quedó patente la visibilidad que eventos glamurosos le daban a las causas sociales. Lea aquí: “No existe nada semejante a la Iglesia Católica. Es una cosa rarísima”: Javier Cercas Años después, en 2016, en un escenario similar, Leonardo DiCaprio habló de los estragos causados por el cambio climático durante su discurso de agradecimiento por haber sido galardonado con el Óscar a Mejor actor. “El cambio climático es real, está sucediendo en este momento, es la amenaza más urgente que enfrenta toda nuestra especie”, dijo una de los actores más carismáticos de la actual industria del entretenimiento. Ahora, no siempre estas intervenciones van dirigidas contra males ajenos al circuito del espectáculo. En 2020, el comediante Ricky Gervais fue el conductor principal de los Globos de Oro y no se guardó sus comentarios sobre los colegas. Habló, por ejemplo, de la cercanía de varios actores con Jeffrey Epstein o con Harvey Weinstein, dos de los blancos del movimiento Me too. También se burló del gusto de DiCaprio por las mujeres ostensiblemente menores a él: “asistió al estreno de El irlandés y “al final, su cita era demasiado mayor para él”, dijo. Al final, recomendó dejarle los temas sociales a gente que los conozca. “No estás en posición de sermonear al público sobre nada. No sabes nada del mundo real”, afirmó. Por supuesto, el actual estado de polarización en los Estados Unidos ha propiciado que los actores y cantantes asuman posturas más beligerantes. Por ejemplo, en 2025, Jane Fonda dirigió sus críticas al inquilino de la Casa Blanca. Durante la ceremonia de los premios del Sindicato de Actores de Cine de Hollywood afirmó que ser woke significa que “simplemente que te importan los demás”. Woke es una de las palabras preferida de las nuevas derechas del mundo para desacreditar a ciertos grupos. Su intervención finalizó con un llamado a la unión. “No debemos, ni por un momento, engañarnos sobre lo que está sucediendo. Esto es muy serio, amigos. Seamos valientes. No debemos aislarnos. Debemos permanecer en comunidad”.