“No existe nada semejante a la Iglesia Católica. Es una cosa rarísima”: Javier Cercas

Entre risas, el novelista en español –ojo con la diferencia– Javier Cercas recuerda que la primera vez que escuchó hablar del Covid-19 estaba en Medellín, haciendo las veces de jurado de un concurso literario. A los pocos meses de esa charla, el mundo entero conoció la rudeza del virus de Wuhan. Miembro de la Real Academia Española de la Lengua y autor de varios libros superventas, Cercas habla con propiedad de la literatura escrita por colombianos, que considera suya, como también lo son las escritas por peruanos, chilenos, argentinos y todas las escritas por hablantes del español.
Invitado al Hay Festival de Medellín, Cercas es el autor de uno de los libros más vendidos en Colombia durante 2025. El loco de Dios en el fin del mundo –el relato sobre su viaje a Mongolia en la comitiva de Francisco– entró en la lista de los títulos de no ficción más buscados por los colombianos en las librerías y las plataformas. Cercas conoce muy bien el éxito editorial. Sus libros Soldados de Salamina y Anatomía de un instante han recibido la aprobación del público y de la crítica. EL COLOMBIANO conversó con él sobre su forma de transformar la realidad en literatura y sobre el misterio que implica la creencia religiosa.
