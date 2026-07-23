Conozca al silletero marioneta más grande del país: mide seis metros

Esta marioneta, por ahora, no tiene nombre propio, pero sí se mueve. Mide seis metros de altura, pesa 140 kilos y representa a un silletero antioqueño. Se trata de la marioneta gigante que desde hoy se puede visitar en el centro comercial Los Molinos, en el cuarto piso, a propósito de la Feria de las Flores.
“Estará ubicado en Plaza Bosque, en el cuarto piso, y lo completa todo lo que hay alrededor. Es el silletero marioneta más grande de Colombia que a su vez está acompañado con su guitarra, –un elemento típico antioqueño– y obviamente una silleta elaborada por los silleteros de Santa Elena, concretamente de la familia Atehortúa, que se le midieron a hacer una silleta de 4 metros de diámetro con 20 variedades de flores”, nos cuenta Clara Heredia Viana, gerente de Los Molinos.