Ecopetrol y Drummond lideraron las exportaciones de Colombia en 2025

Ecopetrol, Drummond y la Federación Nacional de Cafeteros encabezaron el ranking de las empresas más exportadoras de Colombia en 2025, confirmando el peso del sector minero-energético y agroindustrial en el comercio exterior del país.
Junto a estas compañías, el top 10 lo completaron Continental Gold, Carbones del Cerrejón, Refinería de Cartagena, Frontera Energy Colombia, Comercializadora Internacional Eslop, Aris Mining y C.I. Trafigura Petroleum Colombia.
Así lo reveló un informe de cifras oficiales analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).
El desempeño de estas firmas fue clave para que el país superara la barrera de los US$50.000 millones en exportaciones durante el año pasado.