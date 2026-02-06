Ecopetrol y Drummond lideraron las exportaciones de Colombia en 2025

Ecopetrol, Drummond y la Federación Nacional de Cafeteros encabezaron el ranking de las empresas más exportadoras de Colombia en 2025, confirmando el peso del sector minero-energético y agroindustrial en el comercio exterior del país. Junto a estas compañías, el top 10 lo completaron Continental Gold, Carbones del Cerrejón, Refinería de Cartagena, Frontera Energy Colombia, Comercializadora Internacional Eslop, Aris Mining y C.I. Trafigura Petroleum Colombia. Así lo reveló un informe de cifras oficiales analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex). Le puede gustar: Por primera vez en 25 años, las exportaciones de café superan a las de carbón en Colombia El desempeño de estas firmas fue clave para que el país superara la barrera de los US$50.000 millones en exportaciones durante el año pasado.

Antioquia lideró por departamentos exportadores

En el análisis territorial, Antioquia se consolidó como el departamento más exportador del país en 2025, con ventas externas por US$10.786 millones. Esta cifra representó un crecimiento de 22,6% frente a 2024 y una participación de 21,5% del total nacional. Oro, café y banano fueron los productos que más impulsaron este resultado. El top cinco de departamentos exportadores lo completaron Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Bolívar. En conjunto, estos territorios concentraron una parte significativa del comercio exterior colombiano y reflejaron una dinámica positiva en los principales centros productivos. Bogotá ocupó el segundo lugar, con exportaciones por US$5.761 millones, un aumento de 17% y una participación de 11,5%. Cundinamarca registró US$2.833 millones, con un incremento de 3% y una participación de 5,6%. Valle del Cauca alcanzó US$2.753 millones, con un crecimiento de 15,4% y una participación de 5,5%, mientras que Bolívar cerró con US$2.368 millones, un aumento de 4,2% y una participación de 4,7%. De los 30 departamentos que exportaron por encima de los US$10.000 millones, 16 lograron aumentar sus ventas externas frente a 2024, lo que evidencia un desempeño positivo, aunque desigual, entre las regiones.

Petróleo, café y oro lideraron la canasta exportadora

Por productos, el petróleo, el café, el oro, el carbón y el banano fueron los bienes más demandados por los compradores internacionales en 2025. En términos de participación, los bienes minero-energéticos representaron el 51,5% del total exportado, mientras que los productos no minero-energéticos alcanzaron el 48,5%.

Al observar únicamente estos últimos, las exportaciones sumaron US$26.395 millones, lo que significó un crecimiento de 20% frente a 2024, un dato que refleja avances en la diversificación de la oferta exportable del país.

Comportamiento regional: avances y retrocesos

El análisis por regiones mostró resultados mixtos. La región Caribe alcanzó exportaciones por US$10.547 millones, aunque registró una caída de 11,9% frente a 2024, explicada principalmente por la disminución en las ventas de carbón. En contraste, el Eje Cafetero creció 10,2%, hasta llegar a US$2.429 millones, mientras que el Suroccidente reportó US$3.105 millones, con un aumento de 16,4%

Estados Unidos sigue siendo el principal destino