Emilio Aristizábal se aleja de Nacional y está muy cerca de llegar a la MLS; ¿con qué equipo jugaría?

Después de tener un gran semestre con Fortaleza y regresar a Atlético Nacional para definir su futuro, el delantero Emilio Aristizábal continuaría su camino en la MLS. Emilio se uniría a jugadores como James Rodríguez, confirmado en el Minnesota United; que harán parte de la Major League Soccer (MLS). Aristizábal llegaría al Toronto. Hay que recordar que la MLS concentra a equipos de Estados Unidos y Canadá y el arranque del torneo será el próximo 21 de febrero. Ese día Toronto visitará al Dallas, a las 8:30 de la noche, hora de Colombia.

Con Fortaleza, en 2025, Emilio marcó 12 goles en 36 apariciones. Además, Aristizábal disputó cinco partidos y fue titular en una ocasión con Colombia en el pasado Mundial Sub-20. Según reseñó OneFootball, “para Toronto FC, Aristizábal aporta una opción ofensiva inmediata con un techo alto. Para Atlético Nacional, la cesión sirve como plataforma para aumentar aún más su valor de mercado mientras lo prueban en una liga norteamericana competitiva”. Aristizábal llegaría a Toronto para disputar minutos con Deandre Kerr y Jules Anthony-Vilsaint en la punta de la formación. La esperanza es que un nuevo y joven delantero pueda conectarse con un medio campo revitalizado que cuenta con Djordje Mihailovic y José Cifuentes.