“Salvaje” recorrido en Nacionales de ciclismo: 200 km y 6 horas de esfuerzo a 2.500 metros de altitud

Es tan exigente la prueba élite de ruta del Campeonato Nacional de ciclismo que se disputará este domingo en Cundinamarca, que quizá muchos no podrán terminar el recorrido.
El reto que comienza a las 8:00 de la mañana en el Mirador de Salinas de Zipaquirá, será de 200,9 kilómetros y está proyectado para terminar sobre las 2:15 de la tarde en el lugar de partida.
En la tierra que creció Egan Bernal, el campeón del Tour de Francia-2019 y Giro de Italia-2021 tendrá una dura misión para defender la corona nacional que logró en Bucaramanga-2025.
Con la expectativa de cómo está Egan de cara a una temporada en la que tiene como principal objetivo el Giro, así como los representantes que compiten en el World Tour, este Nacional ya brindó la primera sorpresa el jueves, cuando su amigo y compañero en Ineos, el también zipaquireño Brandon Rivera, se quedó con la medalla de oro en la contrarreloj, modalidad que Bernal también había dominado en la capital de Santander el año pasado.
¿Será que quiénes compiten en Europa harán de nuevo la diferencia por su nivel y experiencia, o algún competidor local se llevará el honor de quedarse con el maillot tricolor que lucirá en cada carrera por el resto de temporada?