Puertas Vivas: el proyecto que convirtió las puertas de los pueblos de Antioquia en un museo a cielo abierto

Martín Chaverra recuerda que uno de sus primeros lienzos fue el piso de la casa de su tía abuela que para entretenerlo –en esos días que lo cuidaba– le regalaba los pedacitos de tiza que usaba para hacer moldes de vestidos para que con ellos él dibujara garabatos. Ahora, años después, reemplazó el suelo por las puertas: el artista de Santo Domingo, Antioquia, es el creador de Puertas Vivas, el proyecto que ha transformado este objeto cotidiano en obras de arte en municipios como San Roque, Abejorral, San Carlos, Granada, Yolombó y Envigado.

Lo que ha hecho Martín es, en un principio, intervenir las puertas de su municipio pintando flores sobre estos tablones de madera, aquellas especies que crecen en el campo dominicano. Lo que comenzó en un día de vacaciones en el que tomó la decisión de pintar la puerta de la casa vecina, ahora ha hecho que alrededor de 150 puertas tengan una vida nueva y que por ejemplo Santo Domingo luzca como un museo a cielo abierto.

Esa primera puerta la pintó en 2010 cuando estaba de vacaciones de su trabajo en Medellín en Santo Domingo. “Teníamos un paseo, pero amaneció lloviendo –como suele pasar en los pueblos de tierra fría–. Yo dije: ‘No, tengo mucha energía, quiero hacer algo’. Entonces me fui para un tallercito que tenía desde mi niñez. Allí encontré pinturas, pinceles, varias cosas, y pensé: ‘Voy a regalarle una flor a esta puerta’”, cuenta Martín, que dibujó un capullo en la puerta vecina y que ahora es que lee esa primera obra como un símbolo, el de un proyecto que estaba a punto de comenzar.

A medida que pasaban los meses, Chaverra veía que turistas, locales y hasta funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación se tomaban fotos en la puerta. La acogida de la intervención fue lo que lo hizo motivarse y pintar otras dos en el mismo pueblo. Una de ellas era de una casa colonial, que tenía dos entradas: la principal y llamada “puerta falsa”, la que en épocas de la colonia era utilizada para que ingresara la servidumbre, que no tenía derecho a cruzar el mismo umbral que su patrón. “Siempre me pareció un tema de desigualdad social muy teso. Me generaba una energía muy compleja y pensaba: ‘Quiero exorcizar eso en esa puerta’”, dice Martín quien después pintó la de la casa de sus padres en la que hizo un homenaje a su familia materna, de generaciones de tejedoras ancestrales, dibujando una rosa en punto de cruz.