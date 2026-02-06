x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Puertas Vivas: el proyecto que convirtió las puertas de los pueblos de Antioquia en un museo a cielo abierto

Puertas Vivas es un proyecto del artista Martín Chaverra, quien en su natal Santo Domingo comenzó a intervenir las puertas de las casas con flores locales y que hoy se ha expandido a otros seis municipios del departamento.

  • En Santo Domingo hay alrededor de 105 puertas con flores pintadas en sus puertas. FOTO: @puertas_vivas_ en Instagram
María José Chitiva Londoño
Tendencias

hace 50 minutos
Martín Chaverra recuerda que uno de sus primeros lienzos fue el piso de la casa de su tía abuela que para entretenerlo –en esos días que lo cuidaba– le regalaba los pedacitos de tiza que usaba para hacer moldes de vestidos para que con ellos él dibujara garabatos. Ahora, años después, reemplazó el suelo por las puertas: el artista de Santo Domingo, Antioquia, es el creador de Puertas Vivas, el proyecto que ha transformado este objeto cotidiano en obras de arte en municipios como San Roque, Abejorral, San Carlos, Granada, Yolombó y Envigado.

Lea: Con estos 13 conciertos Filarmed quiere conectar la música sinfónica con la ciudad

Lo que ha hecho Martín es, en un principio, intervenir las puertas de su municipio pintando flores sobre estos tablones de madera, aquellas especies que crecen en el campo dominicano. Lo que comenzó en un día de vacaciones en el que tomó la decisión de pintar la puerta de la casa vecina, ahora ha hecho que alrededor de 150 puertas tengan una vida nueva y que por ejemplo Santo Domingo luzca como un museo a cielo abierto.

Esa primera puerta la pintó en 2010 cuando estaba de vacaciones de su trabajo en Medellín en Santo Domingo. “Teníamos un paseo, pero amaneció lloviendo –como suele pasar en los pueblos de tierra fría–. Yo dije: ‘No, tengo mucha energía, quiero hacer algo’. Entonces me fui para un tallercito que tenía desde mi niñez. Allí encontré pinturas, pinceles, varias cosas, y pensé: ‘Voy a regalarle una flor a esta puerta’”, cuenta Martín, que dibujó un capullo en la puerta vecina y que ahora es que lee esa primera obra como un símbolo, el de un proyecto que estaba a punto de comenzar.

A medida que pasaban los meses, Chaverra veía que turistas, locales y hasta funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación se tomaban fotos en la puerta. La acogida de la intervención fue lo que lo hizo motivarse y pintar otras dos en el mismo pueblo. Una de ellas era de una casa colonial, que tenía dos entradas: la principal y llamada “puerta falsa”, la que en épocas de la colonia era utilizada para que ingresara la servidumbre, que no tenía derecho a cruzar el mismo umbral que su patrón. “Siempre me pareció un tema de desigualdad social muy teso. Me generaba una energía muy compleja y pensaba: ‘Quiero exorcizar eso en esa puerta’”, dice Martín quien después pintó la de la casa de sus padres en la que hizo un homenaje a su familia materna, de generaciones de tejedoras ancestrales, dibujando una rosa en punto de cruz.

Después de la pandemia de Covid-19, Antioquia es Mágica, el programa de turismo de la Gobernación, visitó Santo Domingo, vio las puertas y contactaron a Chaverra para hacer 50 más. En ese momento, recuerda él, hacer una sola le tomaba dos días y para estas tenía solo ocho. Unió talentos con otros siete artistas, conformó un grupo de niños y de jóvenes a los que les enseñaron por qué y cómo pintar estas puertas, y así fue como cumplieron la meta. El proyecto siguió creciendo y hoy en día Martín cuenta entre 103 a 105 puertas pintadas en su municipio.

Además de darle una nueva imagen a las casas y calles, lo que ha querido el artista con Puertas Abiertas es hacer educación ambiental. Por eso las flores que están en las entradas son las mismas que se encuentran en su territorio: besos, azaleas, margaritas, heliconias, rosas, orquídeas, buganvilias, flores de lulo, guayaba y naranja son solo algunas de las que están pintadas en el pueblo, a las que próximamente se unirán los polinizadores y dispersores de semillas en los que está trabajando el artista.

Confiesa Chaverra que al principio quería que Puertas Vivas se quedará solo en Santo Domingo, pero fue la Gobernación la que lo convenció de llevarlo a San Carlos y Granada, donde pintaron las fachadas de casas de víctimas del conflicto armado. En total, fueron 12 las obras que hicieron en 2023 y lo que ilustraron fue el cirirí (o también se escribe sirirí), esa ave que se convirtió en el símbolo de la lideresa Fabiola Lalinde.

Pero, ¿por qué puertas? Porque tienen muchos significados. “La puerta es un símbolo poderoso: un umbral por donde se entra y se sale, donde pasan muchas cosas de la casa, incluso el amor. Es un lugar de protección y de decisión, donde se permite o no la entrada, no solo física, sino de todo lo que habita un hogar. Por eso ha sido tan importante en este proyecto: ahí se crea una sinergia muy bacana entre el habitante y el artista”, explica.

Lo que se está proyectando ahora es llegar a otros municipios y dejar allí mensajes relacionados con la identidad cultural de estos lugares. “La idea es llevarles el museo a personas que nunca han tenido la posibilidad de ir a uno: llevar el museo a la casa, sacarlo a la calle. Que desde lo estético puedan encontrarse con una obra de arte, sentir algo, vibrar, y pensar: ‘Yo quisiera pintar’ o ‘quiero que mi hijo pinte’. Encender esa llamita en quienes no han tenido esas oportunidades. Ese es, creo, el poder más grande del arte cuando se hace para la gente”, concluye Martín.

