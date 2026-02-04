Con estos 13 conciertos Filarmed quiere conectar la música sinfónica con la ciudad

El jueves 12 de febrero, la Orquesta Filarmónica de Medellín iniciará la temporada 2026, titulada Identidad. Es el principio de un año especial pues este concierto es el estreno oficial de Ana María Patiño Osorio como directora titular. La llegada de Ana María le da un nuevo rumbo a la orquesta.
–La titularidad de Ana María significa algo muy importante. Es una mujer muy joven, muy poco común, con un gran nivel de autoconciencia y tiene lo que tienen los grandes artistas: en el escenario transmite tanto que logra moverlo todo. Es una estrella–, dice María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.
Ana María es la primera mujer en liderar a Filarmed. Por eso lo primero que sonará el jueves será Fanfarria para la mujer poco común, de Joan Tower. Esta obra celebra la llegada de Ana María y resalta el papel de las mujeres en la música, que es una de las apuestas de esta temporada que empieza.
El programa de este primer concierto lo completan Río abajo del compositor paisa Juan David Osorio y la Sinfonía n.º 1 “Titán” de Gustav Mahler.