Con estos 13 conciertos Filarmed quiere conectar la música sinfónica con la ciudad

El programa de este primer concierto lo completan Río abajo del compositor paisa Juan David Osorio y la Sinfonía n.º 1 “Titán” de Gustav Mahler.

Ana María es la primera mujer en liderar a Filarmed. Por eso lo primero que sonará el jueves será Fanfarria para la mujer poco común, de Joan Tower. Esta obra celebra la llegada de Ana María y resalta el papel de las mujeres en la música, que es una de las apuestas de esta temporada que empieza.

–La titularidad de Ana María significa algo muy importante. Es una mujer muy joven, muy poco común, con un gran nivel de autoconciencia y tiene lo que tienen los grandes artistas: en el escenario transmite tanto que logra moverlo todo. Es una estrella–, dice María Catalina Prieto, directora ejecutiva de Filarmed.

El jueves 12 de febrero, la Orquesta Filarmónica de Medellín iniciará la temporada 2026, titulada Identidad. Es el principio de un año especial pues este concierto es el estreno oficial de Ana María Patiño Osorio como directora titular. La llegada de Ana María le da un nuevo rumbo a la orquesta.

La temporada es “un ejercicio de reflexión y proyección: una oportunidad para comprender con mayor claridad quiénes somos hoy como orquesta y cuál es nuestro papel en la ciudad. Una orquesta no existe en el vacío; dialoga con su entorno, su comunidad y su tiempo. Preguntarnos por nuestra identidad implica consolidar un mensaje artístico y humano que asuma nuestra responsabilidad cultural y social”, dijo Ana María en una entrevista.

Así, a lo largo de esta temporada, la orquesta explorará a través de la música una pregunta esencial: ¿quiénes somos y cómo nos reconocemos en medio de la diversidad? Y de esa manera buscará también acercar a la gente a la música sinfónica.

Lea también: Así puede ganarse una beca para estudiar en el Ballet Metropolitano de Medellín

–Existe esa concepción de que la música clásica es súper elevada, y sí lo lleva uno unos estados muy distintos, pero en el siglo 18 Mozart era un revolucionario y tomó la decisión de dejar de trabajar para la élite y dedicarse a la gente del común, haciendo melodías muy fáciles, que fuera más pegajosas para la gente–, dice Prieto.

Eso es lo que quiere la orquesta, acercarse a la gente. Eliminar esas barreras imaginarias que la separan de esta música. Hacer de la identidad un punto de encuentro e integrar la música sinfónica a la cotidianidad de las personas.

En ese sentido, este primer concierto sera solidario. Los ingresos por boletería serán destinados en su totalidad a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región de Urabá.

Serán en total 13 conciertos a lo largo de la temporada, que terminará el 28 de noviembre con un programa que incluye Preludio a la siesta de un fauno, de C. Debussy, Identidad, de J Mejía y la Sinfonía n.º 2, de J. Brahms.