¿Qué hacer con la obra de Débora Arango?

Un par de semanas atrás se conoció por un artículo del periodista José Fernando Hoyos en la revista Papel, que el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) iba a vender al Banco de la República dos pinturas de la artista envigadeña Débora Arango, con el argumento de buscar recursos. Sin embargo, la operación nunca se concretó porque la autorización dependía del Ministerio de Cultura, que rechazó la solicitud. La noticia generó inquietud sobre el papel que juega el museo en la conservación de la obra de Arango, así como sobre la importancia de su legado. El caso puso de nuevo en discusión el alcance del patrimonio cultural y el rol de las instituciones que lo custodian.
Según la información oficial, la solicitud inicial la presentaron los directivos del museo el 4 de junio de 2025. El 25 de ese mes, el Ministerio negó la autorización. La decisión se sustentó en tres argumentos principales. El primero, la irrevocabilidad de la donación hecha por la artista, que implicaba que las obras debían permanecer en el museo. El segundo, la concepción de la unidad de la donación, es decir, que las 233 piezas entregadas por Arango —entre pinturas y bocetos— constituyen un conjunto histórico y artístico indivisible. Y el tercero, la existencia de mecanismos alternativos para la circulación de las obras, como préstamos, comodatos o convenios con otras instituciones, que permiten divulgar el legado sin recurrir a la venta.
En entrevista con EL COLOMBIANO, María Mercedes González, directora del MAMM, sostuvo que la venta no rompía la unidad de la obra y que, por el contrario, la haría más visible al llevarla a una institución con alta proyección nacional. Además, en el recurso de reposición presentado el 8 de agosto de 2025, el museo argumentó que la negativa del Ministerio limitaba su derecho de propiedad y afectaba su patrimonio.
El Ministerio, sin embargo, desestimó esos planteamientos. En su resolución reafirmó que la donación de Arango debía conservarse íntegra, que la colección constituía un conjunto indivisible y que su carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) obligaba a que cualquier enajenación tuviera un control estricto del Estado.