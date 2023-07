En un intento por salirse del control de su padre, en 2021 Britney Spears declaró ante un juez, y entre otras cosas dijo:

“He estado en shock. Estoy traumatizada. Solo quiero recuperar mi vida (...) Tengo miedo de la gente. No confío en la gente por lo que he pasado (...) No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer... Realmente creo que esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena (...) Tengo un DIU (dispositivo intrauterino) en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo (...) Básicamente, esta tutela me está haciendo más daño que bien. Merezco tener una vida. He trabajado toda mi vida. Me siento enredada, intimidada, excluida y sola. Estoy cansada de sentirme sola. Merezco tener los mismos derechos que cualquiera”.

De todo esto es que va su biografía. Ella ejerciendo su autonomía, hablando de sí misma con su propia voz y en sus propias palabras. Por eso el libro es tan esperado por fanáticos y curiosos.

Por ahora el libro está en preventa en Estados Unidos, de su lanzamiento en Colombia todavía no se sabe nada, pero se dice que es una historia valiente y asombrosamente conmovedora sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza.