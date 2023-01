En el nuevo tema, Shakira parece hablarle a su ex y a la pareja actual del exfutbolista, Clara Chía: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, dice. Enseguida se dirige solo a él, rimando con su apellido: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, afirma en la nueva canción, que se lanzará la noche de este miércoles.

Desde ya los internautas han comenzado a especular por el sentido de la letra y la han viralizado en redes sociales. Mientras algunos dicen que no quisieran ser el ex de Shakira, otros critican el hecho de que no haya “superado” su pasado, pero lo innegable es que la barranquillera vive un momento creativo formidable, cosechando colaboraciones y éxitos que siguen demostrando que es una de las artistas latinas más grandes del panorama musical mundial.