Slayer se presentará en Colombia con su clásico Reign in Blood

El 5 de diciembre, la legendaria banda estadounidense Slayer regresará a Bogotá con un espectáculo especial para conmemorar los 40 años de Reign in Blood, considerado uno de los discos más influyentes en la historia del thrash metal.

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La agrupación interpretará en su totalidad este álbum icónico, una producción que marcó una época del rock por su velocidad, agresividad y la potencia sonora. Durante la presentación, los asistentes podrán escuchar en vivo Angel of Death, Raining Blood y Postmortem, canciones que marcaron a varias generaciones de fanáticos alrededor del mundo.

El evento contará además con la participación especial de Kreator, un agrupación del metal europeo. La cuota nacional estará a cargo de Ultra Legends, banda encargada de abrir una jornada que reunirá a seguidores de distintas generaciones.

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La organización del concierto está a cargo de Move Concerts, empresa que también hizo posible la llegada de Slayer a Colombia en 2006. El concierto tendrá lugar en el Vive Claro. Las entradas están disponibles para su compra en ticketmaster.co.