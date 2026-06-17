Más conciertos en Medellín: Ricardo Montaner y Jorge Celedón anuncian shows en la ciudad

Ricardo Montaner viene de gira por Latinoamérica y ya acumula 26 conciertos sold out. Un nuevo capítulo en su longeva carrera que anuncia dos nuevas presentaciones de su gira El Último Regreso World Tour 2026 y ahí está incluida la ciudad. Las dos nuevas fechas son Panamá el 30 de septiembre y Medellín el 30 de octubre de este año en La Macarena. “Lo que comenzó como un esperado regreso a los escenarios se ha transformado en un fenómeno de convocatoria sin precedentes. Durante los primeros meses de la gira, Montaner agotó localidades en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia y México, donde miles de fanáticos celebraron un repertorio que ha marcado la historia de la música en español”, cuentan desde su equipo de trabajo y productores del show. Puede leer: Maná vuelve a Colombia para celebrar sus 40 años “Estamos felices de seguir ampliando esta gira. La respuesta del público ha sido extraordinaria en cada país y estas nuevas fechas en Panamá y Medellín reflejan el enorme cariño que Ricardo sigue despertando en toda Latinoamérica”, señalaron desde Fénix Entertainment.

¿Cómo ha sido la gira de Ricardo Montaner?

Ricardo Montaner tiene 68 años. Con esta gira El Último Regreso ha traído de vuelta canciones tan emblemáticas en su carrera como Tan Enamorados, La Cima del Cielo, Me Va a Extrañar, Déjame Llorar, Castillo Azul y muchos otros clásicos. El tour comenzó el pasado 21 de febrero en Buenos Aires con cuatro funciones sold out en el Movistar Arena, continuando por Rosario, Córdoba, el Antel Arena, Costa Rica y dos noches consecutivas con entradas agotadas en el Movistar Arena. Puede leer: Diez años de carrera y un nuevo show: Manuel Medrano regresa a Medellín con el Superior Tour Este primer tramo cerró con diez presentaciones completamente vendidas. Montaner luego llegó a México —uno de los territorios más significativos en su historia artística— donde ofreció más de 12 presentaciones. Estuvo en Hermosillo, Torreón, Monterrey, León, Guadalajara, Querétaro, Aguas Calientes, Ciudad de México, San Luis Potosi, Puebla y Mérida, además de Ciudad de México. El artista ya pasó por Colombia en abril, tuvo dos conciertos llenos en el Movistar Arena de Bogotá: “Yo en Colombia me siento como en mi casa”, dijo en esa ocasión. Las boletas en Medellín van desde $220.000 hasta $990.000 palcos individuales en la sección llamada Palco Diamante y se consiguen en Taquillalive.com

Jorge Celedón llega a Medellín con La Historia Mía