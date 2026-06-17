Más conciertos en Medellín: Ricardo Montaner y Jorge Celedón anuncian shows en la ciudad

Ricardo Montaner viene de gira por Latinoamérica y ya acumula 26 conciertos sold out. Un nuevo capítulo en su longeva carrera que anuncia dos nuevas presentaciones de su gira El Último Regreso World Tour 2026 y ahí está incluida la ciudad.
Las dos nuevas fechas son Panamá el 30 de septiembre y Medellín el 30 de octubre de este año en La Macarena.
“Lo que comenzó como un esperado regreso a los escenarios se ha transformado en un fenómeno de convocatoria sin precedentes. Durante los primeros meses de la gira, Montaner agotó localidades en Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Costa Rica, Paraguay, Colombia y México, donde miles de fanáticos celebraron un repertorio que ha marcado la historia de la música en español”, cuentan desde su equipo de trabajo y productores del show.
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“Estamos felices de seguir ampliando esta gira. La respuesta del público ha sido extraordinaria en cada país y estas nuevas fechas en Panamá y Medellín reflejan el enorme cariño que Ricardo sigue despertando en toda Latinoamérica”, señalaron desde Fénix Entertainment.