Turandot, la célebre ópera de Puccini se presentará por primera vez en Medellín

En noviembre de 1924, luego de luchar contra el cáncer de garganta, Giacomo Puccini falleció dejando incompleta la que se convertiría en una de las óperas más importantes de su trayectoria. Turandot, que fue finalizada por Franco Alfano, llega por primera vez a un escenario de Medellín, donde se presentará el 4 y 5 de septiembre en el Teatro Metropolitano, en un espectáculo organizado por la Fundación Prolírica. Lea: Colegio del Cuerpo estrena en Medellín una obra en el Pablo Tobón Uribe Esta producción, que contará con la participación de más de 200 artistas en escena, narra la historia de la princesa Turandot, quien impuso una única condición para entregar su corazón: su pretendiente debe responder correctamente tres acertijos para que ella acepte comprometerse. Este personaje, caracterizado por su frialdad, es uno de los más retadores técnicamente en el mundo de la ópera. Así como Turandot debuta en Medellín, Lada Kyssy también lo hace interpretando a la princesa. No es la primera vez que la soprano kazaja –quien se ha presentado en algunos de los escenarios más emblemáticos de Europa– visita la capital antioqueña: en 2013 encabezó La Traviata, de Giuseppe Verdi. Para prepararse, la artista tiene un método claro: primero memoriza el libreto y, antes de ponerle música o sentarse con el pianista, trabaja en comprender a fondo el rol que va a interpretar. Una vez tiene clara la partitura, busca inspiración en grabaciones de otras cantantes con un registro similar al suyo. Daniela Dessì, Anna Pirozzi y la legendaria María Callas son algunas de sus referencias. En cuanto al tiempo, Kyssy menciona que antes le gustaba romper récords, ponerse a sí misma el reto de preparar un papel en una semana, “pero ahora prefiero tomarme el tiempo para que todo se vaya asentando y así afrontar roles de este calibre”.

Continuando con la historia de Turandot, el destino de la princesa cambia cuando conoce al príncipe Calaf —interpretado por el tenor español Enrique Ferrer—, quien decide asumir su reto. Sin embargo, la mujer se siente amenazada cuando este logra resolver todos sus enigmas. “Turandot no es un monstruo. Es una mujer que está traumatizada por la historia de sus antepasados y que, a raíz de eso, cree que todos los hombres son malos”, explica Lada, al tiempo que asegura que esto es un reflejo de lo que pueden llegar a sentir aquellas mujeres que han sido maltratadas y que, por eso, se han negado a amar y a ser amadas. Por eso, al final de cuentas, para la soprano, lo más bello de esta ópera es que muestra que “cualquier persona, en un momento determinado de su vida, puede verse obligada a permanecer en una situación de angustia, de la cual puede llegar a tomar la decisión de salir, dar un paso hacia adelante y decidir qué tipo de vida quiere tener”. Además, a esto se suma la discusión implícita sobre el consentimiento que hay en la relación de Turandot y Calaf, “un punto interesante para este momento feminista en el que estamos hablando”.