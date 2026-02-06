¿Regresamos a la época del covid? Las infecciones respiratorias aumentaron un 17% en Antioquia

Las intensas lluvias y los cambios drásticos de temperatura han provocado un aumento de infecciones respiratorias agudas (IRA) en Antioquia durante el inicio de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, en lo corrido del año en el departamento se han registrado 65.439 atenciones por este tipo de infecciones en los servicios de urgencias y consulta externa. La cifra representa un incremento del 17% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 55.852 consultas. El impacto de estas infecciones no se limita a las consultas ambulatorias. Las hospitalizaciones por IRA también reportaron un incremento significativo. Mientras que en 2025 se contabilizaron 2.550 hospitalizaciones, en 2026 la cifra ascendió a 3.382 pacientes hospitalizados por diferentes virus respiratorios, un aumento del 32%. Le puede interesar: ¿Qué es la “supergripa” y por qué es una infección que causa alerta en Antioquia? “Está asociado principalmente a factores climáticos, especialmente a las temporadas de lluvias intensas. Estas condiciones favorecen la circulación de virus respiratorios, aumentan la permanencia de las personas en espacios cerrados y disminuyen la ventilación adecuada”, indicó Amparo Sabogal, coordinadora de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud de Antioquia. Las subregiones que concentran el mayor número de reportes son el Oriente, Occidente, Norte y Urabá, territorios donde la demanda por atención médica ha crecido de forma acelerada en las últimas semanas debido a las fuertes lluvias.

Alerta en Medellín

La preocupación se mantiene especialmente para la capital antioqueña, la ciudad que mayores registros tiene por este tipo de infecciones. Según explicó Rita Elena Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Distrito, Medellín reporta un incremento del 14,7% en las consultas por infecciones respiratorias. “Este año llevamos 44.613 consultas por consulta externa y urgencias, mientras que para el mismo periodo del año pasado se habían registrado 38.887. Hemos registrado este año un promedio de 11.153 consultas por semana”, detalló la funcionaria. El pico más alto se presentó en la primera semana de enero, por lo que actualmente la ciudad se mantiene en un estado de alerta. Pese al aumento en las consultas, Medellín muestra una reducción en los casos que requieren hospitalización. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 2026 se han registrado 1.750 hospitalizaciones, frente a 2.168 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 19%. Entérese: Colombia enfrenta récord de infecciones respiratorias en 2025 y hacen llamado urgente a vacunación y prevención “Esto puede estar relacionado con una detección más temprana de los casos y con que las personas están consultando de manera oportuna”, explicó Almanza. Del total de personas hospitalizadas, el 47% corresponde a adultos mayores de 60 años y el 26% a niños menores de cinco años.

Población más afectada

Las poblaciones más vulnerables son los niños menores de cinco años y los mayores de 60 años, pues son los más propensos a presentar complicaciones y a requerir hospitalización. “El llamado de atención es a las edades que estamos en la mitad, porque nosotros servimos como vehículos para transportar el virus”, advirtió la líder de Epidemiología. De igual manera, las personas con condiciones preexistentes, como cardiopatías, diabetes, desnutrición, cáncer o estados de inmunosupresión, pueden verse gravemente afectadas por estos virus e incluso presentar cuadros graves como una insuficiencia respiratoria debido a sus patologías de base. Las autoridades sanitarias confirmaron que en Antioquia y Medellín se registra una circulación simultánea de varios virus respiratorios, entre ellos Covid-19, Influenza tipo A (H1N1 y AH3N2 estacional), Virus Respiratorio Sincitial y otras variantes de virus con potencial de generar brotes. “La transmisión se da cuando una persona enferma tose, estornuda, habla o canta. Esos aerosoles quedan contaminados en el aire. La alerta es por igual para todas las comunas y corregimientos del distrito”, manifestó la funcionaria.

Llamado a la vacunación

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a reforzar las medidas de prevención, con énfasis en la vacunación contra la influenza, disponible de manera gratuita para adultos mayores, niños menores de 6 años y mujeres gestantes. En Medellín y en otros municipios del departamento, la vacunación se ofrece en toda la red pública y privada, incluyendo los puntos de Metrosalud y el puesto habilitado en la plazoleta de La Alpujarra. Asimismo, las autoridades insistieron en retomar prácticas aprendidas durante la pandemia, como el uso adecuado del tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios, el lavado frecuente de las manos, el evitar aglomeraciones y el aislamiento voluntario cuando sea posible.

“Si tengo síntomas respiratorios, debo ser muy responsable colocándome el tapabocas, higienizando mis manos de manera frecuente. Si trabajo en oficina y puedo hacer teletrabajo, debo conversarlo con mi jefe”, concluyó Almanza. El año pasado, el departamento cerró con 981.831 consultas por infecciones respiratorias en urgencias y consulta externa, lo que da cuenta de la alta presencia de este tipo de virus, especialmente en épocas lluviosas como esta, donde las precipitaciones han tenido un aumento histórico.

Acciones para mitigar el incremento