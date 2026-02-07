$!Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en empate técnico en primera vuelta, según encuesta de AtlasIntel

A nivel nacional, las encuestas más recientes coinciden en que la contienda presidencial de 2026 se está organizando alrededor de un eje izquierda–ultraderecha, con una opción centrista que busca no quedar relegada. En la franja superior del tablero aparecen, de forma reiterada, Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, aspirante de derecha dura respaldado por el movimiento “Defensores de la Patria” y por buena parte del uribismo. Detrás de ellos se ubica Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, que compite como carta moderada en la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.

Según una reciente encuesta de AtlasIntel para la revista Semana, realizada entre el 27 de enero y el 4 de febrero, mostró un empate técnico en la cúspide: Abelardo de la Espriella lideraba con 32.1% de intención de voto, seguido muy de cerca por Iván Cepeda, con 31.4%. En un tercer lugar, pero todavía a distancia, aparecía Sergio Fajardo con 7.6%.

En ese mismo ejercicio, el voto en blanco se ubica de cuarto con 5.3%. Un segundo pelotón lo integran Paloma Valencia con 3.8% y Claudia López con 3.7%, mientras que otras figuras nacionales —Miguel Uribe Londoño (2,1 %), Vicky Dávila (1.9%), Juan Daniel Oviedo (1.7%), Juan Carlos Pinzón (1.7%), entre otros— se ubican en rangos inferiores, lejos del umbral para disputar el primer lugar en la primera vuelta.

La misma encuesta de AtlasIntel proyectó varios escenarios de balotaje en segunda vuelta: en un duelo directo entre De la Espriella y Cepeda, el abogado de derecha se impondría con 36.8% frente a 34,6% de Iván Cepeda.

Si el cruce en segunda vuelta fuera entre Cepeda y Fajardo, el exgobernador de Antioquia se quedaría de segundo con 26.2% contra el 33.7% de Cepeda. En choques hipotéticos Paloma Valencia–Cepeda, la firma también anticipa ventajas para la izquierda, con 35.2% para Cepeda contra el 26.9% para Valencia.

Otras encuestas: Cepeda toma la delantera

Mientras AtlasIntel insiste en un escenario prácticamente empatado en la punta, otros medidores nacionales comienzan a perfilar a Iván Cepeda como el favorito para ganar la primera vuelta. Un estudio reciente de GAD3 para RCN le otorga alrededor de 30 % de intención de voto, frente a un 22 % de Abelardo de la Espriella y un 3 % de Paloma Valencia, consolidando una brecha de casi diez puntos entre el candidato del Pacto Histórico y su rival de ultraderecha.

En la misma línea, una medición conjunta de Guarumo y Ecoanalítica, junto con registros del Centro Nacional de Consultoría, ubica a Cepeda con rangos que van del 28 al 33,6 % a escala nacional, siempre por encima de De la Espriella y con claras ventajas sobre otros aspirantes como Fajardo, Valencia o Claudia López. Estos datos refuerzan la lectura de que, si las elecciones se celebraran hoy, Cepeda sería el candidato con más opciones de liderar la primera vuelta, aunque sin asegurar aún la mayoría absoluta necesaria para evitar el balotaje.

En paralelo al pulso entre Cepeda y De la Espriella, Sergio Fajardo intenta consolidar un espacio propio en el centro político. Las distintas encuestas lo sitúan en un rango que oscila entre el 4 % y el 10 % de intención de voto, lo que lo convierte en el tercer nombre más reconocido en la carrera presidencial.

Fajardo descartó recientemente participar en la consulta interpartidista promovida por Claudia López para reagrupar al centro, y anunció que irá directamente a la primera vuelta. Su apuesta pasa por presentarse como alternativa moderada frente a los “extremos” que, en su lectura, representan Cepeda y De la Espriella. Esa estrategia podría resultarle clave si logra capitalizar el voto de opinión urbano, desencantado tanto del actual Gobierno como de la derecha más dura.