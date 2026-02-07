27 años a pie: la increíble odisea de Karl Bushby para ser el primero en dar la vuelta al mundo caminando

Una conversación casual entre amigos tiene a Karl Bushby a punto de ser la primera persona en completar un camino ininterrumpido a pie alrededor del mundo. Sin embargo, una cuestión geográfica tiene en vilo su hazaña.
Más de 50.000 kilómetros y 3 continentes cruzado engrandecen lo hecho por este británico que desde noviembre de 1998, partió desde Punta Arenas, Chile, con la misión de darle la vuelta al mundo.
Bushby salió de este territorio sudamericano con 29 años de edad. Su Expedición Goliat, como fue llamado este reto, lo inició con dos reglas de oro: no usar transporte motorizado y no volver a casa hasta llegar a pie.