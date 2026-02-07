27 años a pie: la increíble odisea de Karl Bushby para ser el primero en dar la vuelta al mundo caminando

Una conversación casual entre amigos tiene a Karl Bushby a punto de ser la primera persona en completar un camino ininterrumpido a pie alrededor del mundo. Sin embargo, una cuestión geográfica tiene en vilo su hazaña. Más de 50.000 kilómetros y 3 continentes cruzado engrandecen lo hecho por este británico que desde noviembre de 1998, partió desde Punta Arenas, Chile, con la misión de darle la vuelta al mundo. Lea también: Camine conmigo: así es la ruta a los Chorros de Tapartó, ideal para familias y aventureros Bushby salió de este territorio sudamericano con 29 años de edad. Su Expedición Goliat, como fue llamado este reto, lo inició con dos reglas de oro: no usar transporte motorizado y no volver a casa hasta llegar a pie.

América, el primer paso a superar en la Expedición Goliat

Este ex paracaidista británico con formación militar empezó su travesía cruzando la Patagonia y la Cordillera de los Andes que cruza gran parte de Sudamérica. Tras completar esta gran cadena de montañas, el principal reto de Bushby se enfrentaría a una de las primeras grandes dificultades de su camino: el Tapón del Darién. Superar esta selva significaba para el hombre con 12 años de experiencia en el ejército británico poder seguir su camino hacia Centroamérica. Sin embargo, no podía pasar por alto que esta zona ubicada entre Colombia y Panamá es una de las regiones más inhóspitas y peligrosas del mundo. Bushby que ha compartido sus historias a través de las redes, con medios como CNBC Make It y a través de un libro llamado Pasos Gigantes, relató lo que tuvo que hacer en este lugar para poder sobrevivir. En el Darién, el ex paracaidista comenzó a percibir el problema del hambre, pues fue allí donde su mente le jugó una mala pasada y comenzó a obsesionarse con la procedencia de su siguiente comida. Para superar esta conexión entre Sudamérica y Centroamérica, la disciplina y la resistencia física forjada en esa formación militar fueron claves para seguir su camino. Otro de los puntos a favor fue la generosidad de la gente, pues comentó que cuando se quedaba sin suministros, hubo “almas caritativas” que le brindaron refugio y alimentos. Las condiciones de la selva no fueron el único obstáculo, pues ya estando en Panamá fue encarcelado, esto al parecer por algunos problemas de visado, además de haber cruzado por lo que es considerado como las autoridades como “pasos vetados” como lo es la selva del Darién. Superado este problema, Bushby dedicó hasta el año 2005 para terminar su recorrido por América, donde llegó a Norteamérica cruzando México, Estados Unidos y Canadá. Para el año 2006, en Alaska su vida corrió peligro, pues debido a las bajas temperaturas de este territorio, estuvo a punto de morir congelado. Pese al clima, Bushby no se rindió y logró otra hazaña: cruzar el Estrecho de Bering sobre el hielo desde Alaska hasta Rusia. Con este paso importante todo parecía ir bien para el británico pero, al tocar territorio ruso, fue detenido por las autoridades de ese país.

Rusia y Asia Central alargaron el viaje que estaba proyectado a 12 años

Para Karl, Rusia y el continente asiático ha sido su mayor reto en su travesía, pues fue este territorio el que hace que su viaje que estaba proyectado para 12 años ya se esté acercando a los 28 años. El inicio de la cadena de incidentes fueron los problemas de visado en Rusia, algo que le valió para ser detenido por las autoridades de ese país. Los problemas migratorios, las distancias culturales y cambios geopolíticos convirtieron este territorio en el más retador para el exmilitar británico que veía como le iba a costar casi dos décadas cruzar a Europa. Desde el 2006 hasta el 2023 enfrentó retrasos por el continente asiático, pues debió ingeniarse rutas para evitar territorios como Irán, además de la pandemia del Covid 19, algo que lo frenó debido a las restricciones de salubridad.

El nado por el Mar Caspio y su llegada a Europa

La obligación de buscar rutas alternas llevó a Bushby a completar otro desafío: conectar Kazajistán con Azerbaiyán. Para completar este desafío, la mejor ruta para no romper las dos reglas de oro establecidas por el mismo al inicio de viaje fue nadar más de 270 kilómetros por el Mar Caspio durante 31 días consecutivos. Este desafío fue completado en el 2024 y permitió que el hombre que salió a sus 29 años desde Chile ya llegara a Europa sin haber usado ningún transporte de motor.

La encrucijada que tiene Karl Bushby para completar su misión

Karl Bushby ya ha completado hasta inicio de 2026 un total de 58.000 kilómetros recorridos y 3 continentes cruzados. Para llegar a su meta final, que es su ciudad natal (Hull, Inglaterra) le hacen falta entre 1.500 y 3.200 kilómetros de recorrido terrestre. Para esto, teniendo en cuenta que ya se encuentra en Hungría, el exmilitar deberá usar el Canal de la Mancha y así conectar a Europa con territorio británico.

Este obstáculo, Karl sólo lo podría cruzar obteniendo un permiso para recorrer el Eurotúnel caminando, algo que parece poco probable teniendo en cuenta que esta es una infraestructura ferroviaria submarina que conecta a Francia con Inglaterra. En caso de no obtener esta autorización, el otro camino es nadar en aguas extremadamente frías.

Se estima que entre septiembre y octubre de este año complete una hazaña que no sólo lo dejará como el primer ser humano que cruza el mundo caminando sino que le permitirá reencontrarse con su madre y dedicarse a la alfabetización científica, otra de sus pasiones del ex paracaidista.

Así fue el recorrido de Karl Bushby por el mundo. Imagen creada para EL COLOMBIANO con inteligencia artificial.