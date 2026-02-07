Oficial: Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras

Jhon Arias finalmente vuelve a Brasil, el fútbol donde sorprendió con su talento y despliegue físico para dar su anhelado salto al fútbol europeo pero donde no tuvo la consolidación esperada.

El Palmeiras hizo oficial este sábado la incorporación del atacante colombiano, quien llega procedente del Wolverhampton de Inglaterra, club al que arribó el 24 de julio de 2025 con la expectativa de consolidarse en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, tras una temporada de altibajos en el balompié inglés, el chocoano optó por regresar a un entorno que conoce bien y en el que logró alcanzar su mejor versión futbolística.

Arias, de 28 años, firmó contrato con el Verdão hasta diciembre de 2029, en una negociación que rondó los 25 millones de euros, cifra que terminó inclinando la balanza a favor del equipo paulista. Fluminense, institución en la que el colombiano se convirtió en referente y figura, no logró igualar la oferta para repatriar a uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente.

Durante su paso por el conjunto carioca entre 2021 y 2025, el futbolista cafetero fue pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2023, torneo en el que se consolidó como uno de los jugadores más influyentes del continente.

