Valentina Ramos, promesa del ballet antioqueño, busca apoyo para seguir sus estudios en Roma

La bailarina antioqueña Valentina Ramos, de 15 años, obtuvo por segundo año consecutivo una beca para su formación en la Escuela de la Ópera de Roma. Para garantizar su permanencia durante el próximo año académico, su maestra Nora Elena González lidera una campaña para recaudar cerca de 40 millones de pesos que cubran los gastos que no asume la institución italiana.

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González, profesora de ballet desde hace 36 años y actual docente de la compañía del Ballet Metropolitano de Medellín, conoció a Valentina durante la pandemia, cuando la niña tenía ocho años y participaba en clases virtuales. “Vi un video grabado con un celular y de inmediato noté un talento poco común. Tenía flexibilidad, unos pies muy apropiados para el ballet, coordinación y gracia. Encontrar todas esas condiciones juntas en una niña tan pequeña no es frecuente”, dice la profesora.

Tras conocer el talento de Valentina, González le dio clases adicionales gratis, con el apoyo del Ballet Metropolitano, que prestó un salón para los entrenamientos. También consiguió el respaldo de una amiga para cubrir el transporte de Valentina y su madre, con la condición de que la estudiante no faltara a ninguna sesión.

Durante esos entrenamientos, la docente confirmó que, además del talento, la joven contaba con disciplina, concentración y determinación, cualidades que considera indispensables para una carrera profesional en la danza. El camino, sin embargo, ha estado marcado por las dificultades económicas. La familia de Valentina no cuenta con los recursos financieros para costear competencias, vestuario ni zapatillas de ballet. Por ello, González buscó patrocinadores y apoyo de personas cercanas para cubrir los gastos de participación en concursos.