Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Valentina Ramos, promesa del ballet antioqueño, busca apoyo para seguir sus estudios en Roma

Los recursos deben conseguirse antes del inicio del próximo año académico, que, según la noticia, comienza en la primera semana de septiembre.

  • Valentina Ramos es una de las promesas del ballet antioqueño. Su profesora colombiana busca apoyo para su sostenimiento de la joven en Roma. Fotos: Cortesía.
    Valentina Ramos es una de las promesas del ballet antioqueño. Su profesora colombiana busca apoyo para su sostenimiento de la joven en Roma. Fotos: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 44 minutos
bookmark

La bailarina antioqueña Valentina Ramos, de 15 años, obtuvo por segundo año consecutivo una beca para su formación en la Escuela de la Ópera de Roma. Para garantizar su permanencia durante el próximo año académico, su maestra Nora Elena González lidera una campaña para recaudar cerca de 40 millones de pesos que cubran los gastos que no asume la institución italiana.

Siga leyendo: Camila Bustamante, el presente y futuro del ballet de Medellín

González, profesora de ballet desde hace 36 años y actual docente de la compañía del Ballet Metropolitano de Medellín, conoció a Valentina durante la pandemia, cuando la niña tenía ocho años y participaba en clases virtuales. “Vi un video grabado con un celular y de inmediato noté un talento poco común. Tenía flexibilidad, unos pies muy apropiados para el ballet, coordinación y gracia. Encontrar todas esas condiciones juntas en una niña tan pequeña no es frecuente”, dice la profesora.

Tras conocer el talento de Valentina, González le dio clases adicionales gratis, con el apoyo del Ballet Metropolitano, que prestó un salón para los entrenamientos. También consiguió el respaldo de una amiga para cubrir el transporte de Valentina y su madre, con la condición de que la estudiante no faltara a ninguna sesión.

Durante esos entrenamientos, la docente confirmó que, además del talento, la joven contaba con disciplina, concentración y determinación, cualidades que considera indispensables para una carrera profesional en la danza. El camino, sin embargo, ha estado marcado por las dificultades económicas. La familia de Valentina no cuenta con los recursos financieros para costear competencias, vestuario ni zapatillas de ballet. Por ello, González buscó patrocinadores y apoyo de personas cercanas para cubrir los gastos de participación en concursos.

A los 11 años, Valentina obtuvo la medalla de oro en una competencia de ballet realizada en Medellín y ganó una beca para Estados Unidos. Sin embargo, las dificultades para tramitar una visa y la falta de recursos impidieron aprovechar esa oportunidad.

Dos años después volvió a destacarse en otra competencia, que le otorgó una beca para estudiar en Roma. La joven envió fotografías y un video como parte del proceso de selección y posteriormente fue invitada a presentar una audición presencial. Para hacer posible ese viaje, González organizó durante seis meses rifas, eventos y campañas de recolección de fondos. La madre de Valentina también participó vendiendo tamales para reunir el dinero necesario.

“Conseguimos los recursos para viajar a Roma y allá, después de la audición, le otorgaron la beca inmediatamente”, contó la profesora.

Inicialmente, la beca cubría únicamente la formación artística. Posteriormente, la directora de la escuela gestionó apoyo ante la Fundación de la Ópera de Roma, que asumió también los costos de alojamiento y alimentación, permitiendo que la estudiante cursara su primer año con cobertura completa. Al finalizar ese periodo, la institución decidió renovarle la beca tras evaluar su desempeño académico, artístico y disciplinario.

Actualmente, Valentina permanece en Roma, donde participa en las actividades de la escuela mientras adelanta los trámites para obtener un permiso de residencia. Debido a ese proceso migratorio, las autoridades le recomendaron permanecer en Italia.

Lea aquí: Lo bello y lo sublime: crónica del Ballet de San Petersburgo en Medellín

Como parte de la campaña para que Valentina continúe sus estudios ya se realizó una rifa que permitió recaudar cerca de cinco millones de pesos, pero aún faltan varios millones para completar la meta antes del inicio del próximo año académico, previsto para la primera semana de septiembre.

Si quiere apoyar el sueño de Valentina, puede escribir al teléfono 311 3081876 o al mail noradballat@gmail.com. La profesora Nora Elena le dará más detalles y datos.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes

¿Qué gastos debe cubrir Valentina Ramos aunque tenga una beca en la Escuela de la Ópera de Roma?
La beca cubre su formación artística y, tras una gestión de la escuela, también el alojamiento y la alimentación. Sin embargo, aún es necesario financiar gastos como tiquetes aéreos, seguro médico internacional, transporte en Roma, zapatillas de ballet y uniformes.
¿Cómo fue seleccionada Valentina para estudiar en la Escuela de la Ópera de Roma?
El proceso comenzó con el envío de fotografías y un video. Posteriormente fue convocada a una audición presencial en Roma, donde obtuvo la beca tras demostrar su nivel artístico.
¿Cómo se financió el primer viaje de Valentina a Roma para presentar la audición?
El viaje fue posible gracias a una campaña de seis meses organizada por su profesora, que incluyó rifas, eventos y otras actividades de recaudación. Además, la madre de Valentina contribuyó vendiendo tamales para reunir parte de los recursos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos