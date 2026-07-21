¿Pulla a los congresistas? Asesor jurídico de De la Espriella levanta polémica porque dice “serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse”

Ante la derrota que significó para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella la elección de Honorio Henríquez como presidente del Senado —por encima de su candidato, Alfredo Deluque—, un abogado cercano al nuevo Ejecutivo ya plantea la ruta para avanzar en su agenda sin depender de una correlación de fuerzas legislativa que no le resultó favorable en su primera prueba.
Germán Calderón España, designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y asesor jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella, sostuvo en su cuenta de X que buena parte de la agenda del nuevo Gobierno podrá desarrollarse mediante decretos reglamentarios, sin necesidad de tramitar leyes en el Congreso.
Esta discusión cobra especial relevancia ahora que, ante esta primera medición, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara, perdiera su primera “prueba” antes de entrar oficialmente como jefe de esta cartera en el Gobierno.
Por su experiencia en el sector público, el litigio y la academia, el abogado sustentó su planteamiento en la facultad reglamentaria del presidente, contemplada en la Constitución y respaldada por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Germán Calderón España, quien fue asesor jurídico de la campaña presidencial de De la Espriella, sustentó su planteamiento en la facultad reglamentaria del presidente.