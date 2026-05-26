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Lo bello y lo sublime: crónica del Ballet de San Petersburgo en Medellín

Una de las instituciones de danza clásica más prestigiosas del mundo estuvo en Medellín demostrando cómo la tradición clásica sigue tan vigente.

  • Escenografía y vestuario de primer nivel trajo el Balle de San Petesburgo a Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.
    Escenografía y vestuario de primer nivel trajo el Balle de San Petesburgo a Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.
  • Así fue la presentación del Ballet de San Petesburgo en Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.
    Así fue la presentación del Ballet de San Petesburgo en Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Por Gloria Nivia Ramírez Gómez
Colaboración especial

Medellín se convirtió en escenario de lo bello y lo sublime al recibir al Ballet de San Petersburgo en el Teatro Auditorio La Enseñanza, donde presentó la obra cumbre del repertorio clásico: El Lago de los Cisnes. Con una puesta en escena en tres actos, un vestuario deslumbrante y la música inmortal de Piotr Ilich Tchaikovsky, la compañía rusa ofreció un espectáculo digno de admiración para el público.

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Definir lo bello y lo sublime es tarea subjetiva, puesto que cada persona lo percibe a su modo. Sin embargo, pocas veces hay un consenso tan claro para calificar un espectáculo: “La presentación estuvo hermosa, algo nunca visto”. En palabras de Kant, teórico de la estética, “Lo sublime conmueve; lo bello encanta”, tal como se confirmó para quienes se deleitaron con la presentación de una de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo, que llegó a Colombia como parte de su gira por Suramérica, con el objetivo no solo de acercar la tradición rusa de la danza clásica a públicos diversos, sino también de reafirmar la vigencia de los grandes clásicos en escenarios contemporáneos

Durante dos horas, la danza y la música lograron que los sentidos se olvidaran de noticieros, campañas y algarabías, transformando la cotidianidad de la ciudad en un espacio de contemplación y armonía. Incluso los vicios y defectos morales, decía Kant, contienen rasgos de lo sublime o lo bello, y en esta obra esos conceptos se hicieron visibles en la lucha entre el bien y el mal, en la tragedia y en la esperanza.

Así fue la presentación del Ballet de San Petesburgo en Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.
Así fue la presentación del Ballet de San Petesburgo en Medellín. FOTO Gloria Nivia Ramírez G.

La historia del príncipe Sigfrido y su amor por Odette, la reina convertida en cisne por el hechizo del brujo Rothbart, se desplegó con intensidad dramática. Solo el amor eterno podía romper el maleficio, y esa tensión se vivió en escenas icónicas como el Pas de deux de Odette y Sigfrido y la confrontación con Odile, el cisne negro. La música de Tchaikovsky, virtuosa y emotiva, fue revelando las emociones de cada personaje y conectando al público con sus sentimientos más profundos.

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La calidad artística del Ballet de San Petersburgo reafirmó su prestigio internacional: su versión de El Lago de los Cisnes es reconocida por la armonía coreográfica y la elegancia técnica. El impacto en Medellín fue notable, pues la presentación generó gran expectativa y fue recibida con ovaciones. Más allá del espectáculo, el valor cultural de la obra reafirmó la vigencia de los clásicos, mostrando cómo cada generación los revive y resignifica. Por unas horas, las preocupaciones desaparecieron y el oído y la vista se exaltaron con cada movimiento del cuerpo y cada expresión de la pieza más célebre del ballet.

Así, Medellín vivió una velada donde lo bello encantó y lo sublime conmovió, confirmando que el arte, en su máxima expresión, es capaz de transformar el espíritu y que las giras internacionales como la del Ballet de San Petersburgo son un puente que une culturas y sensibilidades a través de la danza.

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