Cuando el amor mata: A Toxic Love Story, el documental que retrata una relación tóxica

Un matrimonio que recibe amenazas, una exnovia acusada de acosar a la pareja y una investigación que cambia de rumbo a medida que aparecen nuevas pruebas son los ingredientes de Una historia de amor tóxica (A Toxic Love Story), el documental dirigido por Alexandra Lacey. La producción reconstruye un caso ocurrido en California que, detrás de un aparente conflicto sentimental, expone una red de engaños y plantea interrogantes sobre la manera en que se construyen las narrativas mediáticas y judiciales.

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El largometraje, producido por Emma Supple y desarrollado por Curious Films, sigue la historia de Ian y Angela Díaz, una pareja de recién casados cuya vida cambia cuando recibe correos electrónicos amenazantes firmados por “Lilithistruth”. A partir de ese momento, las sospechas recaen sobre Michelle Hadley, expareja de Ian, quien había mantenido con él una relación en 2013.

Según el documental, Michelle e Ian habían planeado comprar un apartamento en Anaheim dos años después de conocerse a través de una plataforma de citas. La inversión generó problemas financieros y conflictos entre ambos, situación que continuó incluso después de que la relación terminara en 2015. Meses más tarde, Ian inició una relación con Angela Connell, con quien contrajo matrimonio en 2016.

Tras la boda comenzaron a llegar mensajes amenazantes dirigidos a la pareja. Además, las autoridades recibieron denuncias según las cuales Michelle habría publicado anuncios en internet para atraer a hombres con fantasías violentas hacia la vivienda de los recién casados. Las evidencias parecían apuntar directamente hacia ella y la investigación avanzó bajo esa hipótesis.